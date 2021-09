Prantsuse saatkond Washingtonis tühistas piduliku ürituse

Üritusega pidi tähistatama Ameerika revolutsiooni otsustava merelahingu aastapäeva, milles Prantsusmaal oli võtmeroll.

Saatkonna teadaande kohaselt on suursaadiku üritus tühistatud.

USA välisminister Antony Blinken nimetas neljapäeval Prantsusmaad elutähtsaks partneriks, edastas välisministeerium.

Pariis oli väljendanud enne seda pahameelt seoses USA, Suurbritannia ja Austraalia leppega, mille tõttu jäi Prantsusmaa ilma suurest allveelaevatehingust.

"Tahan rõhutada, et meie Atlandi ookeani ja Vaikse ookeani piirkonna partnerite huve ei lahuta piirkondlik lõhe. Eelkõige on Prantsusmaa selles küsimuses meile elutähtis partner," ütles Blinken ajakirjanikele.

Prantsuse välisminister väljendas varem päeval pahameelt seoses Austraalia ootamatu otsusega loobuda suurest allveelaevade tellimusest USA tuumaallveelaevade kasuks.

"See on tõesti noa selga löömine. Me olime loonud Austraaliaga usaldusliku suhte, seda usaldust on reedetud," ütles Jean-Yves Le Drian raadiole France Info.

"Ma olen täna väga vihane ja kibestunud. See ei ole miski, mida liitlased teineteisele teevad," lausus minister.