ERR Brüsselis: Biden ja Macron silusid Roomas suhteid

Laupäeval ja pühapäeval Roomas toimuva G20 tippkohtumise üks kõrvalisi, kuid olulisemaid momente toimus reede õhtul. Pärast septembris lahvatanud tüli Austraalia allveelaevade tehingu üle, kohtusid esimest korda USA president Joe Biden ning tema Prantsusmaa ametikaaslane Emmanuel Macron.

Kui septembris oli Macron raevukas, siis reede õhtul Itaalia pealinnas pigem diplomaatiline.

"Ma arvan, et me klaarisime koos asju, mida tuli klaarida. USA ei olnud tehingu ainus osapool nagu president Biden märkis. Nüüd on eriti oluline kindlustada, et sellised olukorrad poleks tulevikus võimalikud. Tugevam koordinatsioon ja koostöö on vajalikud," ütles Macron.

Kuigi kohtumise vältel ta naeratas, siis ilmestavad need sõnad siiski seda, et Macronil on praegugi keeruline halva mängu juures head nägu teha. Kaotas Prantsusmaa ju liitlaste seljataguse sepitsemise tulemusel enam kui 55 miljardi eurose lepingu.

USA president Joe Biden hingas pärast kohtumist kergendatult, sest pinged võeti maha.

"Ma arvan, et see, mis juhtus, oli kohmakas. Seda ei tehtud väga sujuvalt. Mulle jäi mulje, et teatud asjad olid juba toimunud. Tahan öelda, et Prantsusmaa on meie eriti eriti hinnatud partner," sõnas Biden.

Kuid ajakirjanikud küsisid, mida siis Biden arvas toonase lepingu sõlmimise hetkeks juhtunud olevat.

"Mulle oli jäänud mulje, et Prantsusmaale oli ammu ette teada antud, et tehing jääb ära. Jumala ausalt. On liiga palju asju, mida me oleme koos teinud - kannatanud koos, tähistanud koos. Seda on liiga palju, et meid lahku ajada. Oleme maailma ajaloos pöördepunktis. Nupud mängulaual muudavad asukohti. See juhtub iga 50 kuni 75 aasta tagant. Me tahame olla sel hetkel Prantsusmaaga samal poolel," sõnas Biden.

See selgitab mõneti ka Macroni septembrikuist otsust rääkida pärast lepingu avalikuks tulekut telefonitsi Bideniga, aga mitte Austraalia peaministri Scott Morrisoniga. Ilmselt usub ka Macron, et Biden tõesti ei teadnud, et kõike tehakse Prantsusmaa selja taga.

Reedel avanes aga Morrisonil esimest korda võimalus Macronica telefonitsi rääkida. Kuna liidrid kohtuvad sel nädalavahetusel nii Roomas kui ka kliimakonverentsil Glasgows, siis siluti tüli enne käesurumist. Kõne sisu pole avalikustatud, kuid Austraalia ajakirjanduse andmetel polnud Macroni viha Morrisoni suunal kuidagi lahtunud. Tema sõnul peab Austraalia astuma nüüd käega katsutavaid samme, et katkist suhet parandada.

G20 riigijuhid kohtuvad sel korral veidi väiksemas koosseisus, sest Venemaa president Vladimir Putin ning Hiina president Xi Jingping osalevad video teel.

Kuigi tegemist on suurimate majandusriikide kohtumisega, domineerib seekordset tippkohtumist koroonaviiruse teema.