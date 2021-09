Tartu-Helsingi lennuühendus loodetakse taastada kevadel

Tartust Helsingisse ei lenda lennuk juba 2020. aasta kevadest. Nüüd on lootus, et uue aasta kevadest võib marssuudil taas lennata lennufirma Finnair.

Kahe nädala eest kohtus Tartu linnavalitsus lennufirmaga Finnair, et taastada lennuühendus Helsingiga. Linnapea Urmas Klaas ütleb, et mõlemal on olemas huvi liin taastada.

Küsimus on ka selles, millistel kellaegadel see lend hakkab toimuma. See ei ole veel lõplikult paika pandud ja kokku lepitud. Finnairi praegune töövariant on esialgu alustada ennelõunaste või lõunaste lendudega nagu mõne aasta eest Tartu-Helsingi vahel lennuk lendas.

"Lennuühendus katkes koroonaviiruse leviku tõttu. Varem lendasid Soome suunal peamiselt ärikliendid ja tänaseni tehakse ärireise viiruseohu tõttu vähem. Seetõttu suhtub ka täna Finnair liini taastamisse ettevaatlikkusega," selgitas Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Tallinna lennujaam on Finnairile mõista andnud, et lennujaama taaskäivitamine võtab samuti veidi aega. "Me tahaksime kolm-neli kuud ette teada, kas lennuk hakkab lendama, millal ta täpselt lendama hakkab ja mis sagedusega. Kui lennunduse suvegraafik hakkab järgmise aasta märtsi lõpust, siis meie selge suund on täna selle aasta lõpuks selgeks saad, kas see liin suveks avatakse või mitte. Lennufirmad teevad praegu otsuseid suhteliselt viimasel hetkel, nii et liini otsuseid ei saa ka välistada ainult kaks kuud ette," selgitas Pärgmäe.

Lendama hakkaks sama tüüpi lennuk, kuid veel ei ole selge, kas 42 või 72 istekohaga, lisas ka Tartu lennujaama opereeriva aktsiaseltsi kommertsjuht.

"Kui me vaatame koroonaeelseid aastaid, siis Tartu reisijate hulk oli kuskil 30 000 reisijat aastas. Finnair tegi siis seitse lendu nädalas ehk kõikidel päevadel. Lennufirma jaoks see on mõistlik sagedus ja see on ka mõistlik sagedus reisijate jaoks. Eriti ärireisijal on oluline, et ta saab minna ühel päeval ja tulla järgmisel või ülejärgmisel. Lendude tihedus saab ka kindlasti määravaks. Ma arvan, et ka tulevikus alla viie korra nädalas ei ole mõtet Tartust lennata."

Linnavalitsus plaanib lennuühendust toetada, nii nagu varem, 300 000 euroga aastas. Urmas Klaas ütles, et kuigi suvel otsiti liini teenindajat ka teiste lennufirmade seast, jäid need plaanid katki, kuna peale Finnair ei paku keegi praegu võimalust sujuvalt lennata ka Helsingist kohe edasi.

"Meie inimeste jaoks on oluline, et see edasi lendamine oleks võimalikult kiire ja mugav. See tähendab seda, et piletit on võimalik osta ikkagi sihtkohta — toome ühe näite Tartu-Helsingi-Berliin — ja ka et pagas läheks otse sihtkohta."

Eero Pärgmäe loodab, et detsembris võib selguda kindlam plaan. Praegu veel selget kokkulepet ei ole.