"Pealtnägija" 48 tundi Alar Karise presidendiks valimise teel

Eelmisel teisipäeval valiti endine riigikontrolör, mitmekordne rektor ja muuseumijuht Alar Karis Riigikogus 72 häälega Eesti järgmiseks presidendiks. "Pealtnägija" reporter Taavi Eilat sai kokkuleppele, et olla presidendikandidaadi töövari otsustava 48 tunni jooksul.

Alar Karis tegi mitmes mõttes ajalugu - ta on esimene uus president kes valiti ära juba Riigikogu teises hääletusvoorus, tema taga on nii koalitsioon kui ka opositsioon ja isegi. Üks mis selge - alates sellest hetkest muutub tema enda elu täielikult ja muuhulgas tuleb näidata, et ta ei ole lihtsalt hädakandidaat.