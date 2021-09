Valitud president Alar Karis: omavaheline umbusk poliitikas on suurenenud

On siis nii, nagu kõrvalt vaadates tundub, et Eesti poliitikat iseloomustavad üksteise pidev kahtlustamine ja umbusaldamine, lisaks mängurlus? "Umbusk on tõesti suurenenud. Enam ei usaldata kedagi," vastab teisipäeval Eesti järgmiseks presidendiks valitud Alar Karis.

Järgmised viis, aga võibolla isegi 10 aastat on Karis siinse poliitika keskpunktis, selle üks piksevarras, väravavaht ja kohtunik.

"Polariseerumine on suur mitte ainult rahva hulgas, vaid ka erakondlikult. Selle kokku õmblemine ei ole lihtne ülesanne, kuigi olen öelnud, et tahan seda teha. Ma kindlasti pingutan selle nimel," ütles Karis intervjuus, mida saab reedel Vikerraadiost kuulata ja ERR-i uudisteportaalist lugeda.

"Inimesed ei usalda oma partei sees ja parteide vahel, usaldamatus tekib valijate ja poliitikute vahel. Ja siis on kuskil arusaam, et riigikogu liikmed, valitsus ja president on eliit, kes on kuskil kaugel ja ei tahagi rahvast midagi teada," kirjeldas Karis, kuidas tema näeb umbusu levimist.

"Nii et võib-olla on üks [minu] ülesanne ka näidata, et eliidi mõiste ei tähenda tingimata, et oled kaugenenud kõigest, mis riigis toimub," vaatas Karis edasi 11. oktoobrist, kui annab riigikogus ametivande ja astub riigipea ametisse.

Maailmarändurist ettevõtja Tiit Pruuli näeb, et Eesti näkku on tekkinud viril grimass. Alar Karis nõustus temaga: "Jah, see grimass on tunnetatav. Igas valdkonnas, igas teemas, mis üles võetakse, lendab see kohe ju kaheks. Ei olegi diskussiooni kohta, et arutaks kõigepealt ja siis vaataks, kui kaugele me polariseerume, vaid kohe minnakse äärmustesse ja sealt kokku tagasi tuua on väga raske."

Isegi perekondades on inimesed läinud lahku erinevate teemade käsitlemisel, olgu see kasvõi vaktsineerimine, mis on rahvatervise osas väga oluline küsimus, tõdes Karis.

Valitud presidendi Alar Karise intervjuud ERR-ile saab kuulata reedel Vikerraadios kell 14.05 ja lugeda samal päeval ERR-i uudisteportaalist.