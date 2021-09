Reitingud: Isamaa toetus möödus sotsidest

Kui pärast viimaseid valimisi (märts 2019) tehtud küsitlustes on SDE toetusnäitaja olnud reeglina Isamaa omast kõrgem, siis nüüd septembris oli seis vastupidine. Isamaad toetas kaheksa protsenti (augustis viis protsenti) ja SDE-d seitse protsenti (augustis üheksa protsenti) valimiseelistust omavatest kodanikest.

Küsitluse läbi viinud Turu-uuringud selgitasid Isamaa toetuse kasvu septembris suurema hoo sisse saanud kohalike valimiste kampaaniaga, kus Isamaa on silma paistnud eeskätt oponeerimisega Keskerakonnale Tallinnas. Isamaa puhul on see olnud ka varem nii, et valimiste vahelisel ajal on olnud nende toetus madalam kui vahetult enne valimisi ja valimispäeval.

Samas jäävad Isamaa ja SDE toetused selgelt alla Reformierakonnale ja EKRE-le. Populaarseim partei on jätkuvalt Reformierakond, mida toetas 24 protsenti täisealistest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Kuu varasemaga võrreldes peaministripartei toetus ei muutunud.

Teisel kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida toetas septembris 22 protsenti valijatest. Seda on protsendipunkti võrra enam kui augustis ehk vahe kahe populaarsema partei vahel on üsna minimaalne.

Kolmandal-neljandal kohal järgnevad Keskerakond 17 protsendi ja Eesti 200 16 protsendiga. Nende kahe partei toetus kuu varasemaga võrreldes ei muutunud.

Parlamendiväliseid Rohelisi toetas septembris kolm (augustis neli) ja Tulevikuerakonda üks protsent (sama augustis).

Kokkuvõttes toetas koalitsioonierakondi 41 ja opositsioonierakondi 36 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest (augustis vastavalt 41 ja 35 protsenti). Parlamendiväliste erakondade toetus oli septembris kokku 20 protsenti (augustis 21 protsenti).

Toetus erinevates vastajagruppides

Eestlaste seas on populaarseim erakond jätkuvalt Reformierakond 28 protsendiga, millele järgnevad EKRE 23, Eesti 200 16 ning Keskerakond 11 protsendiga. Isamaad toetab eestlastest vastajatest üheksa, SDE-d seitse ja Rohelisi kolm protsenti.

Muust rahvustest valijad toetavad kõige sagedamini Keskerakonda (51 protsenti). Nende teine eelistus on EKRE (21 protsenti). Järgnevad Eesti 200 (11 protsenti), Reformierakond (viis protsenti), SDE (kolm protsenti) ja Rohelised (kaks protsenti).

EKRE on nüüd konkurentsitult populaarseim erakond Ida-Virumaal (41 protsenti) ja Reformierakond Kesk-Eestis (29 protsenti). Ülejäänud regioonides kõrgema populaarsusega selgelt eristuvad liidrid puuduvad.

Tallinnas jagavad liidrikohta Keskerakond (23 protsenti), Reformierakond (22 protsenti) ning Eesti 200 (21 protsenti). Lähenevate kohalike valimiste kontekstis tasub aga silmas pidada, et need küsitlustulemused peegeldavad olukorda riigikogu valimiste kontekstis, kus nn vene hääl kaal on väiksem. ERR avaldab esmaspäeva pärastlõunal täpsema küsitluse Tallinna kohta, mis võtab arvesse kohalike valimiste laiemat valijaskonda.

Ülejäänud regioonides jagavad esikohta Reformierakond ja EKRE. Põhja-Eestis on Reformierakonna toetus 30 ja EKRE toetus 27 protsenti. Lääne-Eestis vastavalt 22 ja 25 protsenti. Lõuna-Eestis vastavalt 26 ja 24 protsenti.

EKRE populaarsus on regioonide võrdluses madalaim Tallinnas (toetus 15 protsenti), Reformierakonnal Ida-Virumaal (14 protsenti) ning Keskerakonnal Põhja-Eestis (v.a Tallinnas) (üheksa protsenti).

Turu-uuringute AS küsitles 1003 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. Neist 392 vastas telefonis ja 611 veebipaneelis. Küsitlus viidi läbi 6.-15. septembrini. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee otsesaates erakondade värskeid populaarsusnumbreid Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-ist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook. Täpsemaid toetusnumbreid eri demograafiliste rühmade lõikes on võimalik näha ERR-i reitingute erilehel.