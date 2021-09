Reformierakond suurendas Emori küsitluses edu EKRE ees

Emor küsitluste puhul tasub välja tuua, et juulis oli nende tehtud küsitluses EKRE toetus isegi Reformierakonna omast kõrgem - toetused vastavalt 25 ja 23 protsenti. EKRE toetus on kahel viimasel kuul jäänud samale tasemele, kuid Reformierakonnal on õnnestunud toetust tõsta.

Septembris võrdsustus Keskerakonna ja Eesti 200 toetus - mõlemat toetas 16 protsenti. Veel juulis oli Keskerakonna toetus 20 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli septembris üheksa protsenti, kuu varem oli neil toetajaid 11 protsenti.

Isamaa toetus veidi kasvas - augustikuu valimiskünnise alla jäävalt neljalt protsendilt õnnestus neil toetust tõsta kuuele protsendile.

Rohelisi toetas septembris kolm protsenti ja Tulevikuerakonda üks protsent.

Emor eemaldab küsitlustulemuste esitlemisel "ei oska öelda" vastajad, et muuta tulemused võrreldavad riigikogu valimiste olukorraga. Septembris oli "ei oska öelda" osakaal 20 protsenti, augustis vastas nii 27 protsenti.

