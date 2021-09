Isamaa ja sotside häälesaak võib määrata valimistulemuse Tallinnas

Turu-uuringute AS-i spetsiaalselt kohalike valimiste eripära (16+ vanus, mittekodanikud jne) arvestava küsitluse järgi lubab eelseisvatel kohalikel valimistel anda Tallinnas oma hääle Keskerakonnale 39 protsenti valijatest.

See on väiksem number, kui Keskerakond sai eelmistel kohalikel valimistel, kui nad napimast napimalt said volikogus absoluutse häälteenamuse. Keskerakond kogus siis pealinnas 44,4 protsendi valijate toetuse, mis tagas neile 79-liikmelises volikogus 40 kohta.

Kui Keskerakond peaks koguma 39 protsenti toetust ka valimispäeval 17. oktoobril, sõltub nende absoluutse häälteenamuse saamine või mitte sellest, kui palju parteisid Tallinnas valimiskünnise ületab. Põhiküsimus on, kas Isamaal ja sotsidel õnnestub volikogusse pääseda.

Septembrikuise küsitluse järgi ületaksid Keskerakonna kõrval Tallinnas kindlalt valimiskünnise Reformierakond, EKRE ja Eesti 200, mille toetused olid vastavalt 15, 14 ja 14 protsenti.

Seevastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli pealinnas 6 ja Isamaal vaid 3 protsenti.

Eelmistel kohalikel valimistel sai Isamaa (tollal IRL) 12 638 häält ehk 6,6 protsenti toetust, mis tagas neile erakondadest viimasena volikogusse pääsu. Isikumandaadiga sai volikogusse ka Edgar Savisaar, kuigi valimisliit tema valimisliit künnist ei ületanud, saades 8562 häält ja 4,5 protsenti toetust.

Kui Isamaa ja sotsid ei peaks pääsema üle valimiskünnise, lähevad neile antud hääled ümberjagamisele, millest võidab enim eeldatav valimiste võitja Keskerakond, kes võib lisanduvate häälte toel saada taas absoluutse häälteenamuse.

Rohelisi toetab Tallinnas 2, Tulevikuerakonda 1 ja valimisliite samuti 1 protsent.

Samas tuleb arvestada, et Turu-uuringute küsitlus oli tehtud ilma konkreetsete kandidaatideta ja mõõtis vaid erakondade brändide populaarsust.

Numbrid peegeldavad ka vaid nende vastajate seisukohti, kel oli selge eelistus olemas ja kes nõustusid seda ka avaldama. 15 protsenti ei osanud oma eelistust veel öelda, 11 protsenti ei soovi kellegi poolt hääletada, 3 protsenti keeldus eelistust ütlemast.

79-liikimelisse Tallinna volikogusse kandideerib sel korral 1183 inimest.

Küsitluse andmetel on Tartus kõrgeima toetusega erakond Reformierakond 30 protsendi suuruse toetusega.

Narvas eelistaks mõnda valimisliitu 23 protsenti. Erakondadest koguvad Narvas suurima toetuse Keskerakond ja EKRE – mõlemad 18 protsenti.

Pärnus on kõige suurem toetus EKRE-le ja Reformierakonnale (mõlemal 19 protsenti), kuid ka Keskerakonna (14 protsenti) ja valimisliitude (13 protsenti) toetus pole palju madalam.

Toetused kohalikel valimistel üle-eestiliselt

Üle-eestiliselt kogub Keskerakond Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi kohalikel valimistel 24 protsendi valijate toetuse. Neli aastat tagasi said nad 27,3 ja kaheksa aasta eest 31,9 protsendi valijate toetuse.

Teisel-kolmandal kohal on üsna võrdse toetusega Reformierakond ja EKRE. Reformierakonnale lubab kohalikel valimistel hääle anda 17 ja EKRE-le 16 protsenti. Eelmistel kohalikel valimistel 2017. aastal said nad vastavalt 19,5 ja 6,7 protsenti toetust.

Eesti 200-le lubab eelseisvatel kohalikel valimistel anda oma hääle 11 protsenti, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 6 ja Isamaale 5 protsenti. Eelmistel valimistel said sotsid 10,4 ja Isamaa 8 protsenti toetust.

Rohelisi lubab nüüd volikogudesse valida 2 protsenti.

Valimisliitude poolt plaanib oma hääle anda 12 protsenti valijatest. Eelmistel kohalikel valimistel said valimisliidud 27,2 protsendi toetuse, mis jäi napilt alla Keskerakonna toetusele (27,3 protsenti).

Turu-uuringute üle-eestilisele küsitlusele vastas 1120 inimest vanuses 16+. Tallinnas oli vastajaid 401. Küsitlus tehti 6.–15. septembrini.