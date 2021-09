Orban süüdistas EL-i LGBTQ tüli tõttu koroonaabiraha blokeerimises

Ungari peaminister Viktor Orban süüdistas reedel Euroopa Komisjoni, et see ei kiida LGBTQ õiguste üle tekkinud tüli tõttu heaks Ungari taastekava, mille alusel antakse toetust koroonapandeemiast toibumiseks.

Euroopa Komisjon vastutab bloki 800 miljardi eurose taasterahastu väljamaksete eest, kuid ei ole Ungari 7,2 miljardi eurosele kavale veel rohelist tuld näidanud.

"Taasteraha on laen, mida Brüssel ei taha meile anda vaidluste tõttu LGBTQ poliitika üle," ütles Orban.

Komisjon on 16 liikmesriigi taastekavad lõplikult heaks kiitnud, seitset aga veel arutatakse. Nende hulgas on ka Ungari ja Poola, kel on tekkinud Brüsseliga tüli LGBTQ seaduse ja õigusriigi põhimõtete üle.

kui Ungari parlament kiitis juunis heaks vastuolulise LGBTQ-vastase seaduse, mis kriitikute sõnul samastab homoseksuaalse pedofiiliaga.

EL-i kinnitusel ei sõltu Ungari taastekava heakskiitmine LGBTQ seadusest, vaid viivitus on tingitud vajakajäämistest korruptsioonitõrjes ja kohtute sõltumatuse tagamises.

Orban kinnitas, et Ungari ei kavatse ühendusest lahkuda.