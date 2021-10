Von der Leyen tuleb Eesti taastekava kinnitamise puhul teisipäeval Tallinna

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teeb teisipäeval lühivisiidi Tallinna, et kuulutada välja Euroopa Liidu taasterahastu Eestile mõeldud osa, millele komisjon eelmisel nädalal oma heakskiidu andis.

Von der Leyen kohtub Tallinnas peaminister Kaja Kallase ning nad külastavad koos e-Eesti tutvustuskeskust ning Rail Balticu tulevase reisiterminaali asukohta, teatas Euroopa Komisjon. Terminali ehitust rahastatakse suures osas taasterahastust.

Visiidi lõpus annavad Kallas ja von der Leyen ühise pressikonverentsi, mida kantakse üle EL-i infosüsteemis EbS.

Enne Tallinna külastab von der Leyen Helsingit, et kuulutada välja Soome taastekava ning kohtuda peaminister Sanna Mariniga.

Von der leyen on külastanud kõiki riike, mille taastekava Euroopa Komisjon on heaks kiitnud.

Esialgsete arvutuste kohaselt peaks Eesti saama Euroopa Liidu taasterahastust Next Generation Europe ligi miljard eurot. Rahastu kokkuleppe alusel on Eesti kindel toetus 760 miljonit eurot, kiire majanduskasvu tõttu võib sellele hiljem lisanduv summa olla aga algselt oodatust väiksem.

Taasterahastu kogusuurus on üle 800 miljardi euro ning see on mõeldud koroonapandeemia põhjustatud majandus- ja sotsiaalse kahju leevendamiseks ning majanduse taaskäivitamiseks.