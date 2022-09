Euroopa Komisjon soovitas peatada 65 protsenti väljamaksetest Ungarile

Euroopa Komisjon tegi pühapäeval ettepaneku jätta Ungarile, millel on probleeme õigusriigi nõuetest kinnipidamisega, välja maksmata 65 protsenti ühtekuuluvusfondi toetustest. Samas esitas Komisjon ka võimaluse, kuidas Ungari siiski 7,5 miljardi euro mahus peatatud toetused kätte saaks.

"Tänane otsus näitab selgelt Komisjoni tahet kaitsta EL-i eelarvet ja kasutada selle olulise eesmärgi saavutamiseks kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid," ütles eelarvevolinik Johannes Hahn pärast volinike kolleegiumi koosolekut ajakirjanikele.

Hahni sõnul on Ungari siiski võtnud kohustuse 17 reformi elluviimiseks, mis peaks vastasseisu Euroopa Liiduga lahendama. Kavandatavaid muudatusi kiites rõhutas Hahn, et EL-i õigusriigi mehhanism, mille alusel esmakordselt ajaloos ähvardab ühte riiki nüüd eurorahast ilmajäämine, ei ole ühekordne ja kui Budapest ei täida oma lubadusi, võib Komisjon protsessi uuesti alustada, vahendas väljaanne Politico.

Ungari peaminister Viktor Orbáni valitsus on üle 12 aasta pälvinud mitmesuguste inimõiguste kaitse organisatsioonide, kodanikuühenduste ja Euroopa Liidu organite kriitikat õigusriigi õõnestamise eest. Kriitikud osutavad peamiste probleemidena valitseva partei mõjule kohtusüsteemile, suure osa meediamaastiku kontrollile ja lokkavale korruptsioonile.

Euroopa Liit on aga seni olnud abitu Ungari mõjutamisel naasma õigusriigi nõuete järgimise juurde.

Seni on väidetud, et EL-i reeglid annavad vähe vahendeid võitlemiseks demokraatiast tagasilangemisega riikides, mis on juba Euroopa Liidu liikmed. 2020. aasta lõpus, kui surve EL-i tegutsemiseks kasvas, lõi blokk uue mehhanismi, mis võimaldab peatada rahalised vahendid süsteemsete õigusriigi probleemide tõttu, mis mõjutavad Euroopa rahandust.

Komisjon käivitas uue mehhanismi Ungari vastu aprillis, keskendudes sellistele küsimustele nagu riigihangetega seotud probleemid ja puudused korruptsiooni uurimisel.

Pühapäevase otsusega annab Euroopa Komisjon lõpliku otsuse tegemise ametlikult üle liikmesriikide valitsusi esindavale EL-i Nõukogule, mis on lõplik otsustaja. Komisjon teatas avalduses, et teeb ettepaneku "peatada 65 protsenti kolme ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava kulukohustustest" Ungarile ning "keelata võtta juriidilisi kohustusi" Ungari niinimetatud avaliku huvi usaldusfondidega.

Liikmesriikidel on nüüd üks kuu aega, et otsustada, kas Komisjoni ettepanekud vastu võtta, ning seda perioodi on võimalik kahe kuu võrra pikendada.

Kuigi Komisjon soovitas peatada osa Ungari rahastamisest, on ta pidanud ka ulatuslikku suhtlust Budapestiga. Ungari ametnikud väidavad, et saavad korruptsiooniriskide vähendamiseks kasutusele võtta uued mehhanismid, ning on selles küsimuses esitanud mitmeid ettepanekuid.

Euroopa Komisjoni teatel on Ungari võtnud kohustuse teavitada Komisjoni peamiste rakendamisetappide täitmisest 19. novembriks.