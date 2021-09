Politsei Toompea meeleavaldusele muusikuid kutsunu trahviotsust edasi ei kaevanud

"Kohtumenetleja on tutvunud kohtuotsusega ja jõudnud järeldusele, et kohus ei ole rikkunud materiaal- ja väärteomenetluse õiguse norme, mistõttu politsei otsust edasi ei kaeba," ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp.

Lepasood nõustas kaasuses Varri Vooglaiu juhitud SAPTK, tagades õigusabi, mida osutas SAPTK-ga õiguskeskuse ülesehitamiseks tihedamat koostööd alustanud jurist Henno Nurmsalu.

SAPTK abil sai PPA otsus 7. mail Harju Maakohtus vaidlustatud. Kaebuse sisuks oli osutus, et PPA otsus on õigusvastane, kuna reaalselt ei ole Lepasoo talle etteheidetud õigusrikkumist toime pannud, teatas SAPTK



SAPTK juhataja Varro Vooglaidi sõnul tuli SAPTK selles juhtumis appi, kuna küsimus on põhimõttelise tähtsusega.



"Algusest peale oli selge, et mitte mingit väärtegu ei ole toime pandud ja et kogu selle menetluse algatamine PPA poolt oli osaks viia läbi justkui näidispoomist – selleks, et hirmutada inimesi ja pärssida nende poolt meeleavaldustel osalemise teel oma põhiseaduslike õiguste kasutamist. Politsei käitumine on olnud sõna otseses mõttes häbiväärne ja mul on väga hea meel, et kohtuotsusega on nüüd saanud ametliku kinnituse tõsiasi, et kogu see menetlus, mis Lepasoo vastu algatati, oli otseselt ebaseaduslik," ütles Vooglaid ja lisas, et PPA võlgneb Lepasoole vabanduse.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles 5. juulil ERR-ile, et kohtuväline menetleja koostas 9. aprillil väärteoprotokolli ja määras muusik Emma Johanna Lepasoole trahvi, kuna ta postitas Facebookis "Muusikute infovahetus" grupis üleskutse 7. aprillil toimunud avaliku koosoleku kohta, kutsudes inimesi Toompeale ühinema koosolekuga ning koos esitama professionaalset emakeelset muusikat kodanikualgatusel toimuval üritusel.

"Kohus tühistas kohtuvälise menetleja poolt Emma Johanna Lepasoole määratud trahvi 160 eurot. Kohus leidis, et koosolekud Lossi platsil olid toimunud juba mitmed korrad ja on tõendamata, et inimesed kogunesid just E. J. Lepasoo üleskutse tõttu. Lisaks ei vasta väärtoeprotokollis märgitud teo toimepanemise koht tegelikkusele," märkis Siplane.