Sõmeru ringristmik valmib uudse geokärje abil

Tallinna-Narva maantee vahetusse lähedusse jääva Sõmeru ringristmiku projekteerimis- ja ehitushanke võitnud TREV-2 Grupi projektijuhi Deniss Muraško sõnul on tegu omamoodi testlõiguga, millele kõige parema hinnangu annab aeg, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Geokärje kasutamise põhiplussid on ehitajale selgunud. "See annab selle eelise, et ei pea kogu pinnast välja kaevama ja asendama ning selle võrra me säästame tööaega," selgitas Muraško.

Geokärge paigaldava EM Infra tegevjuht Martin Kärner näeb uudse tehnoloogia suurima plussina ehitusmaterjalide taaskasutuse võimalust.

"Materjalide koguseid see vähendab ja annab võimaluse kasutada taaskasutatavaid materjale nagu ka siin, kus kasutatakse sama objekti pealt pärit asfaldipuru, mis läheb täiteks. Ehk see lahendus annab võimaluse võimalikult säästlikult ja optimaalselt kasutada olemasolevaid keskkonnaressursse," rääkis Kärner.

Tee kandevõime tugevdamiseks kasutatava geokärje eelis peaks välja tulema eelkõige keeruliste teelõikude ehitusel.

"See annab ehitajale võimaluse ehitada õhem katend ja samas on sellel uuel kihil stabiliseeriv omadus, et kui sellistel sirgetel maanteedel kasutame bituumeni ja tsemendiga stabiliseerimist, siis sellisel ringristmikul nagu siin on selline tehnoloogia suhteliselt võimatu ehk selline võrgulahendus ongi ainuõige," selgitas transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.

Sõmeru istmiku liiklusohutumaks ehitamine läheb maksma ligi 600 000 eurot. Valmis peaks see saama novembris.