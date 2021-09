Kallas: valitsus soovib riigikogu osa riigieelarve menetlemisel suurendada

Kui eelarveaasta sees toimub mingi muudatus ja see on suurem kui 30 protsenti mahult või suurem kui teatud summa, peab see eelarve osa tulema tagasi riigikogusse otsustamiseks, leiab peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Usutluses Postimehele rääkis Kallas, et valitsus on kahel valitsuse kabineti istungil arutanud, kuidas riigieelarvet selgemaks saada.

"Mitte nii, et ministeeriumite ridade peal on ainult kulud ja tulud, vaid et oleks lahti kirjutatud, millest need tulevad," sõnas Kallas ja kinnitas, et juba uue aasta eelarvet arutatakse uutest põhimõtetest lähtudes.

Peaministri kinnitusel peab eelarvet lugedes olema selge, kuhu raha läheb ning kust raha tuleb ning siis saaksid riigikogu liikmed teha muudatusettepanekuid.

"Veel enam, kui eelarveaasta sees toimub mingi muudatus ja see on suurem kui 30 protsenti mahult või suurem kui teatud summa, siis peab see eelarve osa tulema tagasi riigikogusse otsustamiseks," märkis Kallas.

Peaministri seisukohad erinevad erakonnakaaslasest endise rahandusministri ja praeguse riigikogu rahanduskomisjoni liikme Jürgen Ligi (Reformierakond) omadest. Ligi ütles 8. septembril ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et riigikogu pädevust riigieelarve menetlemisel ei tohiks suurendada, kuna saadikud võivad teadmatusest ja populistlike eesmärkide nimel eelarvet hoopis kahjustada.

"Ma olen juba enne ministriks saamist, ministrina ja ka pärast seda tapnud initsiatiive suurendada riigikogu rolli eelarve tegemisel, kuna ma tean, et see roll on ebapädev, omakasupüüdlik ja ükskõikne oluliste asjade suhtes," ütles Ligi.

Tema sõnul võivad riigikogu liikmed tahta eelarvesse muudatusettepanekuid tehes silma paista heateoga, mis aga teevad suurele pildile halba. "See on reegel. Seepärast me oleme riigikogu pädevust piiranud," märkis ta.