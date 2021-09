Times: Afganistani farmerid saavad oopiumi kasvatamist jätkata

Helmandi provintsi juhib kuberner Abdul Ahad. Tema sõnul oopiumi kasvatamist ei keelata enne, kui põllumehed leiavad mõne muu sissetulekuallika.

Taliban lubas augustis oopiumi kasvatamise keelustada. 18. augustil ütles Talibani pressiesindaja Zabiullah Mujahid, et oopiumikasvatus lõpetatakse riigis täielikult.

"Nüüdsest ei saa keegi enam heroiinikaubanduses osaleda, keegi ei saa tegeleda narkootikumide salakaubaveoga," väitis Mujahid.

Helmandi juht on aga hoopis teisel arvamusel. "Me teame, et see piirkond on narkootikumide kasvatamise keskus. Siinsetele peredele on see tähtis sissetulekuallikas. Me oleme farmeritega rääkinud ja öelnud neile, et nad saavad saagi kasvatamist jätkata," ütles kuberner.

ÜRO teatel on Afganistan maailma suurim oopiumitootja. Afganistanis kasvatatakse 80 protsenti maailmas tarbitavast oopiumist. 2018. aastal moodustas oopiumiäri 11 protsenti Afganistani majandusest.

"Oopiumi kasvatamise keeld tabaks kõige valusamalt vaesemaid peresid. See suurendaks viha Talibani vastu. 2000. aastal Taliban keelustas selle kasvatamise, väites, et see on vastuolus islami reeglitega. Mõni kuu hiljem lubasid nad oopiumiäril jätkuda," teatasid USA luureallikad.

Narkoäri rahastas ka Talibani võitlust USA juhitud koalitsiooni vastu.

Narkoärimehed peavad Talibanile maksma 10 protsenti oma sissetulekust. Taliban teenib oopiumiäriga aastas umbes 400 miljonit dollarit. 95 protsenti Euroopas tarbitud heroiinist põhineb Afganistanis kasvatatud oopiumil, teatas The Times.

Afganistanis on umbes 3,6 miljonit inimest uimastitest sõltuvuses, ehk 10 protsenti kogu elanikkonnast.