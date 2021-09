"Välisilm": Jaapan võib saada esimese naispeaministri

Pisut enam kui nädala pärast valib Jaapani võimulolev liberaaldemokraatlik partei endale uue juhi. Kuna liberaaldemokraatidele ennustatakse võimulejäämist, saab uuest parteijuhist ka peaminister ning kuna nelja kandideerija seas on koguni kaks naist, siis on olemas võimalus, et Jaapan saab endale esmakordselt naispeaministri.

Ühiskonnas, kus naise koht on pigem kodus kui poliitikas, on märkimisväärne, et võimupartei juhiks kandideerib koguni kaks naist.

Ehkki korra on naine võimupartei etteotsa kandideerinud ka varem.

"Esimest korda kandideeris 2008 Yuriko Koike, kes tänaseks on Tokyo kuberner. Ta ei osutunud valituks, nüüd on kaks naist, see on teist korda liberaaldemokraatliku partei ajaloos," ütles Jaapani ekspert Monika Reinem.

Üks kandidaatidest, Seiko Noda, on endine soolise võrdõiguslikkuse minister. Tema sõnumid murravad jääd.

"Kui minust saab Jaapani esimene naispeaminister, hakkan otsekohe muutma selle ühiskonna kinnistunud arusaamu. Esmalt teeksin muudatusi poliitikas. Minu eesmärgiks on, et Noda valitsuses oleks pooled liikmetest naised," lausus Noda.

Nodaga konkureerib tänane siseminister Sanae Takaichi.

"Jaapani kaitsmisel pean kõige tähtsamaks investeerimist kriisiohjeldamisse ja meie õigussüsteemi tugevdamist, et minimeerida erinevaid riske, sealhulgas loodusõnnetusi, nakkushaigusi, raskeid haigusi, toiduprobleemi ja julgeoleku- ning terrorismimuresid, vägivallakuritegusid, küberrünnakuid, ohtusid majanduslikule julgeolekule," rääkis Takaichi.

Reinem kummalegi naisele võitu siiski ei ennusta. "Seiko Noda on olnud väga tuntud poliitik väga pikka aega ja väga palju ei ennustaks, et tal väga palju šanssi on," lausus ta.

"Sanae Takaichi on (Shinzo) Abe nii-öelda õpilane ja tänu Abe toetusele tal on natuke paremad šansid saada nende presidendiks, ta on väga konservatiivne, nii nagu Abegi. Aga põhimõtteliselt ma arvan siiski, et kõige paremad šansid on Kono Tarol ja Fumio Kishidal," lisas Reinem.

Tugevaim kandidaat Taro Kono on vaktsineerimise juht, mis kõlab Eesti kontekstis pisut kummalisena, kuna meil on kaitsepookimisega seotud inimesed valdavalt oma reitingutest ilma jäänud. Kusjuures Jaapanis on inimesi vaktsineeritud protsentuaalselt sama palju kui Eestis.

"Täna nad vaktsineerivad umbes miljon inimest päevas. Üldine vaktsineerituse tase on umbes 55 protsenti. Kui me vaatame suhtarvu, kes on haigestunud, siis Eestis vist on kahe nädala näitaja 450, Jaapanis on alla 110," lausus Reinem.

Reinem on tudengina töötanud Jaapanis Taro Kono alluvuses.

"Ma töötasin Kono juures välisnõunikuna mõned aastad, pidin tegema tema jaoks mitmesuguseid uurimistöid, mis puudutavad Jaapani majandusabi andmist. Enne seda ma töötasin ka liberaaldemokraatlikus parteis, nende rahvusvahelise suhete osakonnas," rääkis Reinem.

Mis teeb Konost nii populaarse kandidaadi?

"Ta on väga otsekohene, väga selge jutuga, keerutab vähe, ta on alati olnud meedias väga populaarne ja ta on ka sotsiaalmeedias väga aktiivne. Ta oskab väga hästi inglise keelt ja on väga palju suunatud just välispoliitikale, erinevalt väga paljudest tuntud Jaapani poliitikutest." ütles Reinem.

Hiina teema valimisdebatis

Hiina teema on miski, millest Jaapanis üheski valimisdebatis ei pääse. Seda on midagi sellist, nagu meil on Vene teema.

"Hiina on koos majanduskasvuga laiendanud oma sõjalist jõudu. Nende avalikustatud sõjaline eelarve on neli korda suurem kui Jaapanil. Sellises olukorras peame globaalse kogukonnana tingimata astuma vastu riigile, mis üritab ühepoolselt tingimusi muuta," rääkis Taro Kono.

Taro Konole pakub aga võistluses parteiliidri kohale tõsist konkurentsi endine välis- ja kaitseminister Fumio Kishida.

"Kui Hiina sissetung Taiwanisse tõesti aset peaks leidma, peame selle probleemiga tegelema, et kaitsta Jaapani kodanike elu, järgides seadusi, sealhulgas Jaapani rahu- ja julgeolekualaseid õigusakte, millega ma välisministrina tegelesin," ütles Kishida.

Nende kahe mehe omavahelises konkurentsis ilmselt otsustataksegi, kellest saab uus Jaapani peaminister. Konkurents on tasavägine ja tulemus ettearvamatu.