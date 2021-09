ÜRO-s oodatakse president Bideni esinemist

USA presidenti Joe Bidenit ootab ees tihe välispoliitiline nädal. See algab New Yorgis, kus ta peab ÜRO Peaassamblee ees ametiaja esimese kõne.

Viimase kuu jooksul on Bidenit kritiseeritud Afganistanist lahkumise eest, mis oli liitlaste hinnangul kaootiline ja planeerimata. Administratsiooni ametnike kinnitusel kavatseb president nüüd rõhutada, et sõdade aeg on läbi ja ameeriklased peavad edaspidi keskenduma teistele eesmärkidele. Bideni peamine sõnum on, et suuriikide, eelkõige USA ja Hiina, vastasseis jätkub ja muutub tõenäoliselt teravamaks, kuid tegu ei ole uue külma sõjaga.

Lisaks kavatseb president teatada USA panusest kliimamuutuste-vastasesse võitlusesse ja koroonavaktsiinide annetamisest vaesematele riikidele.

Järgnevate päevade jooksul kohtub Biden ka Austraalia ja Suurbritannia peaministriga, et arutada allveelaevatehingut, mis on pahandanud Prantsusmaad. Tehingu järgi saab Austraalia kasutada USA ja Suurbritannia tehnoloogiat, et ehitada tuumaallveelaevu, kuid samal ajal loobutakse 66 miljardi dollari suurusest leppest Prantsusmaaga.

Biden soovib liitlaste vahel tekkinud lõhest rääkida Prantsusmaa presidendiga telefoni teel. Administratsiooni ametnike sõnul mõistab president, miks prantslased leiavad, et neile on nuga selga löödud, kuid ei nõustu selle arvamusega.