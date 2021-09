Suurbritannia uurib afgaanidest tõlkide e-maili avalikustamist

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace algatas uurimise, et selgitada välja afgaanidest tõlkide e-maili avalikustamine.

Üle 250 inimese, kes töötasid Afganistanis Briti vägede tõlgina, taotlevad Suurbritannialt luba riiki elama pääsemiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseministeerium saatis kogemata kõigi taotlejate, kellest osad on peidus, e-kirja andmed tõlkidele, kes on endiselt Afganistanis või kes on jõudnud mõnda kolmandasse riiki. Kirjas olid lisaks e-maili aadressidele näha inimeste nimed ning mõnel juhul ka fotod.

Briti kaitseministeerium vabandas inimliku vea pärast.