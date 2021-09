Soome tegi EL-i reisikeelu all Vene tippkindralile erandi

Kolmapäeval kohtusid Soomes Gerassimov ja USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley. Gerassimov on EL-i sanktsioonide nimekirjas, mis on seotud 2014. aasta Krimmi okupeerimisega.

Haavisto sõnul tehti Gerassimovile sanktsioonirežiimist erand, mida rakendati kolmapäeval.

"Sellist kohtumist peetakse nii oluliseks, et saab teha erandi," ütles Haavisto.

Haavisto tervitas kahe riigi sõjaväejuhtide kohtumist. "See on suurepärane, et Soome sai seda võõrustada," ütles Haavisto.

"Soome on alati toetanud, et suurriigid peavad läbirääkimisi," lisas Haavisto.

Haavisto leidis, et Afganistani ebastabiilse olukorra tõttu peavad Venemaa ja USA sõjalised juhid omavahel rohkem suhtlema.

Gerassimov kohtus ka Soome presidendi Sauli Niinistöga.

Milley ei soovinud teda Helsingis saatvatele ajakirjanikele kõneluste üksikasju avaldada.

"Kohtumine oli jätk kõnelustele kahe riigi sõjaväejuhatuste kommunikatsiooni parandamise eesmärgil, et vähendada riske ja vältida konflikte operatsioonide käigus," ütles kolmapäeval Milley pressiesindaja Dave Butler.

Butleri sõnul leppisid pooled kokku, et kõneluste üksikasju ei avaldata.