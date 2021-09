Vooglaid läks koroonatõendi pärast valitsuse vastu kohtusse

"Annan teada, et kolmapäeval pöördusin eraisikuna Vabariigi Valitsuse vastu kohtusse, vaidlustades niinimetatud nakkusohutustõendi (COVID-tõendi) alusel inimeste põhiseaduslike õiguste piiramise põhiseaduspärasuse ja ka selle põhiseaduspärasuse, et COVID-19 läbipõdemisest saadud immuunsust ei arvestata vaktsineerimisest saadud immuunsusega vähemalt samaväärsena," kirjutas Vooglaid sotsiaalmeedias.

"Kaebuse tuumaks on tõsiasi, et nn vaktsineerimise kaudu saadud nakkusohutustõend ei tõenda tegelikult isikute nakkusohutust ja seega ei täida see eesmärki, millest lähtudes on see piirangute osana kasutusele võetud," selgitas Vooglaid. "Veelgi enam: selline tõend töötab nakkusohutusele vastu, tekitades nakatunutele väära ohutustunde või võimaldades neil seda kuritarvitada, seades seeläbi teiste inimeste tervise ohtu," lisas ta.

Vooglaid taotleb oma kaebusega valitsuse 2021. aasta 23. augusti korralduse nr. 305 tühistamist täies ulatuses.

Vooglaidu esindavad vandeadvokaat Paul Keres ja advokaat Joonas Põder advokaadibüroost LEVIN.

Varro Vooglaid on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) üks asutaja ja selle juhataja.