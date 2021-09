Kim Jong-uni õde: Lõuna-Korea peab rahu nimel vaenulikkusest loobuma

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni mõjuvõimas õde Kim Yo-jong ütles reedel, et režiim on valmis jätkama kõnelusi Lõuna-Koreaga. Diktaatori õe sõnul võib Pyongyang sõlmida Souliga rahulepingu, kui Lõuna-Korea loobub nende suhtes vaenulikust poliitikast.

Korea sõda lõppes 1953. aastal. Siiski sõlmiti siis vaherahu, mitte rahuleping. Tehniliselt on mõlemad poolsaare riigid endiselt sõjas, vahendas BBC.

Nädala alguses kutsus Lõuna-Korea president Moon Jae sõda lõpetama. Põhja-Korea võimud lükkasid alguses ettepaneku tagasi. Reedel teatas aga Kim Jong-uni õde, et tegemist on hea ideega. Siiski ütles diktaatori õde, et Lõuna-Korea peab kõigepealt lõpetama "vaenuliku" poliitika nende suhtes.

"Tuleb loobuda halbadest eelarvamustest ja teiste süüdistamisest. Alles siis saame istuda maha ja kuulutada sõja lõppenuks," ütles Kim Yo-jong.

Põhja-Koread räsib koroonaviiruse epideemia, toidupuudus ja majanduskriis.

Põhja-Koread tabas eelmisel aastal mitu taifuuni. Samuti räsis riiki suur põud, millele järgnesid mussoonvihmad.