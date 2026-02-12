Lõuna-Korea luure hinnangul soovib Kim oma mantlipärijaks tütart

Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un näib astuvat samme, et teha enda mantlipärijaks oma tütar ning juba on ka märke sellest, et tütar osaleb riigi poliitikas, ütlesid Lõuna-Korea seadusandjad neljapäeval oma riigi välisluurelt saadud briifingule viidates.

Lõuna-Korea riiklik luureagentuur (NIS) jälgib tähelepanelikult, kas tütar, kelle nimi arvatakse olevat Kim Ju Ae, osaleb valitseva töölispartei eelseisval kongressil ja kuidas teda seal esitletakse, sealhulgas kas ta saab mõne ametliku tiitli, ütlesid seadusandjad.

"Varem kirjeldas NIS Kim Ju Ae rolli kui mantlipärijaks õppimise etappi, kuid täna kasutati väljendit, et ta on mantlipärijaks määramise etapis," ütles seadusandja Lee Seong-kweun ajakirjanikele pärast NIS-i kinniste uste taga toimunud teabetundi.

Ju Ae, keda arvatakse olevat varases teismeeas, on Põhja-Korea riigimeedias üha enam esile kerkinud, saates oma isa avalikkuse ees, sealhulgas näiteks relvaprojektide inspekteerimistel. Analüütikud on spekuleerinud, et temast valmistatakse ette riigi uut juhti, kes pärineks sama perekonna juba neljandast põlvkonnast.

NIS usub, et roll, mille ta on avalikel üritustel saanud, näitab, et ta on hakanud osalema poliitikas ja et teda koheldakse de facto tähtsuselt teise juhina, ütlesid Lee ja teine ​​seadusandja Park Sun-won.

Põhja-Korea on teatanud, et Töölispartei kutsub üheksanda kongressi avakoosoleku kokku veebruari lõpus, kus analüütikute hinnangul avalikustatakse järgmiste aastate peamised poliitilised eesmärgid riigi majanduse, välissuhete ja kaitse valdkonnas.

Kuna Põhja-Korea võimusüsteem on äärmiselt varjatud ning formaalselt ja avalikult ei ole selget juhi järglaste nimekirja, ei saa ka Ju Ae positsiooni kindlaks pidada. Varasemalt on peetud Kimile väga lähedaseks tema õde Kim Yo-jongi, kes on riiki esindanud ka välismaal ning kellest arvatakse, et võib võtta ajutiselt juhtrolli juhul, kui Ju Ae on liiga noor või kui poliitiline olukord seda nõuab.