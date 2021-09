Sõerd: Reformierakonnas on katuseraha suhtes vastandlikud seisukohad

Reformierakonnas on riigieelarve regionaalsete investeeringute ehk nn katuserahade kasutamise osas vastakad arvamused, ütles kunagine rahandusminister ja praegune riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd. Ta lisas, et katuserahade kasutamine devalveerib riigieelarve menetlemist riigikogus.

"Ma ei oska praegu muud selle kohta midagi öelda, kui et meil on fraktsioonis väga vastandlikud seisukohad sellel teemal. Keeruline küsimus," ütles Sõerd.

Sõerdi enda seisukoht on, et katuseraha jagamine tuleks lõpetada. "Riigikogu ei peaks tegelema katuserahadega, vaid eelarve sisulist ja suurte küsimustega. See devalveerib eelarve menetlust, see devalveerib riigikogu tõsiseltvõetavust eelarve menetlemisel," lausus Sõerd.

Kriitiline katuseraha suhtes on ka Sõerdi fraktsioonikaaslane, samuti rahandusministri ametit pidanud Jürgen Ligi.

"Ma olen vastu isegi formuleeringule, nagu tegu oleks "regionaalsete investeeringute" või "katuserahaga". Siin on kanditud eelarveraha isikliku populaarsuse nimel, tihti endaga seotud ettevõtmistessegi ja Tallinnasse, mis lisaraha ei vaja," kommenteeris Ligi.

"Meie seisukoht pole muutunud, seda võimalust ei peaks olema," märkis Ligi.

"Samas on eelarve muutmine riigikogu suveräänne õigus ja selle taha pugedes ei saavutata siin fraktsioonide konsensust. Kui meie ettepanek reserveeritud katuserahast keelduda ei peaks läbi minema, on meil varuks ka reeglite kehtestamise ettepanek, nagu minu juhitud rahanduskomisjon suutis teatud piirini 2008. See seni suva ja isikliku huvi järgi jagatav raha peab muutuma vähemasti üldistele vajadustele ja konkurentsitingimustele vastavaks, ei tohi tuua otsest kasu ettepanijale endale, ei tohi suurendada riigi püsikulusid jms," rääkis Ligi.

Peaminister Kaja Kallas ütles eelmisel neljapäeval "Aktuaalses kaameras", et katuseraha kasutamine peaks muutuma läbipaistvamaks.

"Juhul kui sellised investeeringud on, peavad need olema läbipaistvad ja need reeglid peavad olema kindlasti paigas ja regionaalseid investeeringuid peaksid tegema kõik riigikogu liikmed. Sellisel kujul katuserahasid me kindlasti ei tee, nagu siiani on olnud," sõnas Kallas.

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnul on Reformierakonda saabunud meelemuutus. "Kui nad eelmine kord võimul olid, siis nad rõõmuga jagasid ja vahepeal opositsioonis olles ei võtnud ja nüüd on jälle nõus jagama, aga ilmselt seetõttu, et nüüd saavad nad ise valitsuses olles rohkem mõjutada nende katuserahade suurust ja seda milline erakond ja fraktsioon kui palju saab," ütles Põlluaas.

"Aga mis puutub katuserahasid, siis need on ju ühes läbipaistvamad rahad üleüldse. Kui me vaatame riigieelarvet, siis sellest ei saa valitsuse liikmed, ega ka riigikogu liikmed aru. Seal ei olegi välja toodud, kuhu mingisugune raha läheb konkreetselt. Aga katuserahade puhul on täiesti selgelt näha, kuhu ja kui palju millegi jaoks läheb. Selles suhtes on siin see läbipaistvuse probleem kõige väiksem," sõnas ta.

Põlluaasa sõnul ei ole EKRE fraktsioon veel arutanud, mille tarbeks sel korras katuseraha kasutada võiks. Põlluaas märkis, et takistab valitsus 2021. aasta riigieelarves EKRE-le mõeldud katuseraha väljamaksmist 70 000 euro ulatuses.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et hetkel käib arutelu katuseraha kasutamise reformimise ja reeglite kehtestamise üle.

"Riigikogu liikmetel erinevates fraktsioonides on soov regionaalseid investeeringuid teha. Meie tingimus on see, et need saavad tulla siis kui me muudame nende jaotamise arusaadavamaks ja läbipaistvamaks," ütles Võrklaev.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar (KE) ütles, et rahanduskomisjon ei ole veel katuseraha kasutamist arutanud.

"Vara on veel teha mingeid põhjapanevaid otsuseid. Riigieelarve tuuakse meile sellel nädalal, kui see saabub riigikogusse ja siis hakkame arutama kõiki neid küsimusi. Täna ei ole veel vastuseid," sõnas Savisaar.

Savisaar märkis, et Keskerakonna fraktsioon on seni jätnud katuseraha kasutamise saadikute otsustada ja fraktsiooni üldist otsust ei ole tehtud.

"Tõenäoliselt me kehtestame mingisugusel hetkel siis mingid üldisemad põhimõtted, kui me anname fraktsioonidele selle võimaluse. Aga see kindlasti ei ole tänase päeva teema," lausus Savisaar.