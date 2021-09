Rootsi Raadio avaldas parvlaeva Estonia vrakist uue videolõigu

Videolõigus on näha laevakeres olevat auku, kus augu ääred on ülespoole rebitud.

"Videos on näha, et kahju on suur. Suurem kui ootasin," ütles Chalmersi laevaehitustehnoloogia professor Anders Ulfvarson.

Estonia vraki viimaste uurimiste analüüs pole veel lõpetatud. Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise ameti peadirektori asetäitja Jonas Bäckstrandi sõnul pole märke, et kahju põhjustas lõhkeaine.

Videolõiku saab vaadata Rootsi Raadio veebilehelt.