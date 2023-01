Valitsus kinnitas Ohutusjuurdluse Keskuse uueks juhiks Märt Otsa

"Tänan ametist lahkuvat Rene Arikast, kes on pea kahe aasta jooksul vedanud eest parvlaev Estonia uurimist ning esialgset hindamist koos Soome ja Rootsi kolleegidega. OJK tutvustab seniseid eeluurimise tulemusi jaanuari jooksul ka valitsusele ning uue juhi ülesandeks saab kiire OJK mehitamine ja Estonia uurimise lõpule viimine koos kõigi vajalike osapoolte kaasamisega," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kantsler Ahti Kuningas pressiteate vahendusel.

Senine OJK juht Arikas lahkub ametist omal soovil, lisati teates.

Valitsus otsustas 2021. aastal rahastada OJK-d kolme miljoni euroga parvlaev Estonia hukkumise uute asjaoludega seotud allvee-uuringute läbiviimiseks. Eesti Ohutusjuurdluse Keskus selgitab asjaolud välja sõltumatult ning Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste koostöös.

2022. aasta detsembri seisuga on kõik planeeritud eeluuringud lõppenud. Läbi on viidud mitmed parvlaev Estonia esialgse hindamisega seotud põhiuuringute hanked ja uuringud. Alustatud on pääsenute ja teiste oluliste isikutega intervjuude korraldamist.

Keskuse uue juhi Otsa sõnul on oluline tagada OJK sõltumatu töö õnnetuste uurimisel. "Loodan väga, et õnnetusi oleks võimalikult vähe ning et Eestit ei tabaks ükski suurem õnnetus. Euroopa Liidus ja Eestis on saavutatud kõrge ohutuse tase ning selle aluseks on õnnetuste sõltumatu uurimine. Selle kaudu saame selgeks nii võimalikud tehnilised probleemid, juhtimisvead ning saame tulevikus sarnaseid vigu vältida," märkis Ots.

Märt Ots on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli 1991. aastal, omandanud tehnikateaduste magistri kraadi 2002. aastal ja elektroenergeetika doktori kraadi 2016. aastal. Otsa on avalikus sektoris töötanud alates 1991. aastast, ligi 14 aastat juhtis ta konkurentsiametit.

Ohutusjuurdluse Keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eesti õhuruumis, raudteel ja merel toimunud õnnetuste ja tõsiste intsidentide ohutusjuurdlust. MKM kuulutas avaliku konkursi keskuse juhataja ametikoha täitmiseks välja möödunud aasta detsembris.