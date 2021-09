Kaja Kallas: Eesti võtab Estonia huku uut riiklikku uurimist väga tõsiselt

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti riik võtab 27 aastat tagasi hukkunud parvlaev Estonia huku asjaolude uut riiklikku uurimist väga tõsiselt ja on sinna ka rahaliselt üksjagu panustanud.

Kallase kommentaar puudutab kolmapäeval avalikkusele teatavaks saanud Estonia huku eraviisilist uurimist, mis toimub Estonia hukkunute omakseid koondavate organisatsioonide initsiatiivil ja suures osas Postimees Grupi rahastusel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Eraviisilist uurimist juhtiv Margus Kurm ütles, et uus riiklik uurimine pole ootustele vastanud.

"Eesti on alates nende uute asjaolude ilmnemisest võtnud seda uurimist väga tõsiselt. Juba eelmine valitsus otsustas seda uurimist siis alustada. Meie veebruaris eraldasime selleks ka kolm miljonit eurot, lisaks Rootsi valitsus omalt poolt kolm miljonit," kommenteeris Kallas.

"Mulle tundub, et juba kas või rahalise poole pealt kindlasti riik on tegelikult päris suure summa sinna eraldanud, et seda uurimist läbi viia ja see uurimisprojekt on pikk ja põhjalik," lisas ta.