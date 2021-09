Enamik erakondi plaanib tänavu jagada katuseraha

Mitu Reformierakonna liiget on öelnud, et sellel aastal peab katuseraha jagamise süsteem muutuma läbipaistvamaks, kuid kokkulepet protsessi läbipaistvamaks muutmiseks ei ole. Soov katuserahasid jagada on siiski enamikul erakondadest.

Veel ei ole teada, kas katuseraha jagamise protsessis sisulisi muudatusi tuleb või mitte.

"Ma usun, et parlament on varasemast õppinud ja sel korral saab olema see protsess oluliselt läbipaistvam. Seda ei tohi lörtsida selliste halbade näidetega, mis kogu iseenesest mitte halvale praktikale varju heidavad," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE).

"Mina ei usu, et katuseraha jagamist saab oluliselt läbipaistvamaks teha, sest ma ei ole ühtegi mõistlikku ideed kuulnud, teiseks iga paari aasta tagant mõni erakond ütleb, et nüüd me muudame seda süsteemi, mis on pigem silmamoondus minu meelest. Miski ei muuda minu meelest katuseraha olemust, mis on olemuselt korruptiivne," ütles Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuht Alari Rammo.

Keskerakond, EKRE ega ka sotsiaaldemokraadid ei tea veel, kuhu nad katuseraha jagaksid, aga võimalust nad kasutaksid.

"Jah, me oleme seda teinud ju ka varasemalt nii siis, kui me olime valitsuses kui ka me oleme olnud opositsioonis, nii et ma ei näe põhjust, miks me see kord ei peaks," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare (KE) hinnangul võib katuseraha pidada eelarve üheks läbipaistvaimaks kulureaks. "Ilmselgelt Keskerakond toetab sellist kaasava eelarve põhimõtet ja riigikoguliikmete võimalust toetada kohalike kogukondi," sõnas ta.

"Suur tõenäosus, kui see ka sellel aastal riigieelarves on, siis toetada mõnda regionaalselt mahajäänumat kohta on meie jaoks ülimalt oluline," ütles Kalvi Kõva (SDE).

Isamaa ja Reformierakond pole veel otsustanud, kas fraktsioonid jagaksid võimaluse korral katuseraha või mitte.

"Meie laskmata karunahka ei jaga, me tahaks näha enne otsuste langetamist riigieelarvet tervikuna," rääkis Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Kuigi mitmed Reformierakonna liikmed on nii praegu kui ka opositsioonis olles katuseraha olemust kritiseerinud, siis selget vastuolu nende kasutamise osas erakonnal ei ole.

"Me alles hakkame arutama siis, millised peaksid need tingimused täpselt olema, nende sisu ja kui see on paika saanud, siis saame teha ka fraktsioonis otsused," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.