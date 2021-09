"Välisilm" tegi ülevaate Merkeli rollist Euroopa poliitikas

Sakslaste arvamuse Angela Merkelist võtab ilusasti kokku üks väike Berliini tüdruk. "Ta on väga tore. Ma arvan, et ta on teinud väga palju head Saksamaal ja Berliinis, aga nüüd peame me kellegi teise valima. Olen veidi kurb, aga mis sinna parata," rääkis Berliinis elav Ella.

Kui Angela Merkeli liidukantslerina alles alustas, ohkasid paljud kogu Läänemaailma, sealhulgas ka Eesti ajakirjanduses, et suurte liidukantslerite, nagu Konrad Adenaueri või Helmut Kohli aeg on otsa saanud ning Saksamaa poliitikasse jäänud ainult teisejärgulised tegijad.

Nüüdseks on Angela Merkel leidnud kindla koha Adenaueri ja Kohli kõrval ning kurdetakse hoopiski, et kedagi samaväärset Saksamaa poliitikas enam leida ei ole.

"Minu arust alahinnati teda alguses poliitikuna, aga veidi aja pärast hakati hindama tema stiili, mis seisnes teiste ärakuulamises ning kompromissi otsimises ja leidmises. Euroopa tasemel juhtus mitu korda, et just Angela Merkelil õnnestus tülitsevate osaliste vahel ühine keel leida," rääkis Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis Christiane C. Hohmann.

Merkelile tõi populaarsust masu edukas lahendamine nullindate lõpus. Teise Maailmasõja järgsest suurimast majandussurutisest viis ta saksa rahva kindlakäeliselt läbi, ilma et sakslased suuri kannatusi kogema oleks pidanudki.

Ehkki koroonameetmed on tekitanud paljudele sakslastele meelehärmi ning meetmete vastased meeleavaldused on alati rahvarohked ja kärarikkad, on suurem osa Saksamaa elanikest ka koroonapiirangud mõistmisega vastu võtnud. Seda enam, et Merkel oli üks neid riigijuhte, kellel jätkus mõistust äärmuslikest piirangutest hoiduda.

Küll tekitas sakslaste hulgas vastumeelsust Merkeli käitumine kuue aasta taguse põgenikekriisi ajal, kus ta isegi oma algset järsemat seisukohta põgenike suhtes soodsamaks kujundas. Just tollane kriis andis hoogu parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) tõusule.

Praegused valimised aga näitasid, et Alternatiiv Saksamaale vahepealne populaarsus on raugenud, seega tuli Merkel sellestki kriisist lõpuks võitjana välja. Oma nime ajalukku kirjutada aga aitasid liidukantsler Merkelil ka kaks omadust, millest ta ise pigem rääkida ei armastanud - ta on naine, sealjuures esimene naine Saksamaa liidukantsleritoolil ja ta on Ida-Saksamaa taustaga, mõistes seetõttu väga hästi ka totalitaarset ühiskonda ning selle järelmeid.

"Elulugu, kuhu kuulub ka Nõukogude aeg Ida-Saksamaal, on miski, mis aitab otsustada, ka hinnata neid avaldusi ja mõttekohti, mis sinuni jõuavad. Sul on selle võrra lihtsam, sa valdad tausta, sul on kõhutunne, mis aitab sul orienteeruda. Naiseksolemise osas ma arvan, et tema stiil, kuidas ta juhtis valitsust, oli samasugune, nagu pereemal, kes haldab oma perekonda, eri perekonnaliikmeid," rääkis Hohmann.

Samuti aitas Merkel, oma naiseksolekut rõhutamata, naispoliitikutel edasi jõuda ning osales ka mitmesugustes naispoliitikute algatustes, viimati näiteks Euroopa naispeaministrite ühisavalduses.

Naisõiguslaste ajakirja Emma toimetaja Alice Schwartzeri sõnul on Merkel olnud eeskujuks naistele kogu maailmas.

"Ajal, mil ta liidukantsleriks valiti, esinesin ma telekommentaariga, kus ma ütlesin, et lõpuks ometi saavad väiksed tüdrukud Saksamaal unistada mitte ainult juuksuriks, vaid ka kantsleriks saamisest! Meile, naistele, naistele kogu maailmas, on ta eeskuju, see ongi tema peamine pärand. See, et naine näitas, milleks ta võimeline on ja tegi seda väärikalt ning otsustavalt," rääkis Schawartzer..