Saksa SPD kutsus rohelised ja vabad demokraadid läbirääkimistele

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rolf Mützenich tervitas kahe väiksema partei soovi keskenduda nende erimeelsuste silumisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mützenich avaldas lootust, et nad keskenduvad ka sotsiaaldemokraatidega kohtumisele, et arutada võimalikku kolmeparteilist koalitsiooni.

Sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaat Olaf Scholz avaldas koalitsiooni loomise suhtes optimismi.

"Kutsusime Rohelisi ja Vabu Demokraate avama koalitsioonikõnelusi, kui nad seda soovivad. Usun, et mõlemad parteid teavad, et näitemäng, mida nad neli aastat tagasi korraldasid, mõnikord lausa barrikaadidel, ei tasu ära. Loodan, et jõuame kiiresti kokkuleppele," ütles Mützenich.