Suur ülevaade, kui palju on koolides õpetajaid ja õpilasi vaktsineeritud

Rohkem kui pool Eesti üldhariduskoolidest on töötajate hulgas saavutanud vähemalt 80-protsendilise ühe vaktsiinidoosiga hõlmatuse. Koolieelsetest asutustest on sama tulemuseni jõudnud vaid kolmandik.

Sotsiaalministeeriumi eesmärk on vaktsineerida oktoobri lõpuks vähemalt 90 protsenti haridus- ja noortevaldkonna töötajatest. Ehkki juba augustis oli vaktsineeritud 72 protsenti koolitöötajatest, on asutuste lõikes olukord tegelikult väga ebaühtlane.

Haigekassa ERR-ile saadetud andmetest nähtub, et 23. septembri seisuga on kõik Eesti kõrgkoolid saavutanud kõrge vaktsineerimise taseme ehk vähemalt 80-protsendilise hõlmatuse oma töötajate hulgas. Koolieelsetest asutustest on selleni jõudnud vaid 59 lasteaeda kõigist 215 lasteaiast.

Kõrgeima vaktsineeritusega paistavad silma Hiiumaa ja Läänemaa, kus on 80-protsendilise vaktsineeritusega hõlmatud kõik lasteaiad.

Madalaima vaktsineeritusega on Järvamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa, kus 80-protsendilist hõlmatust ei ole saavutatud üheski koolieelses asutuses.

Üldhariduskoolide töötajate vaktsineerituse seis on parem

Põhikoolides ning gümnaasiumites on kõrge vaktsineerituse taseme saavutanud vähemalt pooled koolid.

Kõige enam on haigekassa andmetel kõrge vaktsineerituse tasemega koole Tartu linnas (vähemalt 90 protsenti koolidest), Jõgevamaal (vähemalt 77 protsenti) ja Saaremaal (69 protsenti).

Kõige madalama vaktsineeritusega paistab silma Ida-Virumaa, kus ei ole 80-protsendilise vaktsineeritusega hõlmatuseni jõudnud pea kaks kolmandikku koolidest. Võrumaal ei ole hõlmatust saavutanud ligi pooled koolidest ning Tallinna linnas kolmandik koolidest.

21 üldhariduskoolis on vaktsineeritud vähemalt 70 protsenti õpilastest

Ehkki enamikes Eesti koolides on ühe doosiga vaktsineeritud alla poole vähemalt 12-aastastest õpilastest, on üheksas koolis vaktsineeritud õpilaste arv üle 80 protsendi.

Vähemalt 70-protsendiline vaktsineeritusega hõlmatus õpilaste hulgas on saavutatud Tartu linnas kõigis viies ainult gümnaasiumiharidust pakkuvas koolis. Tabelis paistavad kõrge vaktsineeritusega silma ka Tallinna kesklinna koolid.

Väljaspool suuremaid linnasid on vähemalt 70-protsendiline vaktsineeritusega hõlmatus saavutatud Kohtla-Järve riigigümnaasiumis, Jõgevamaa, Tabasalu, Viimsi, Viljandi ja Hiiumaa gümnaasiumites ning Nõo Reaalgümnaasiumis.

Tabelist nähtuvad andmed, mis haigekassa kaudu ERR-ile avaldati. Koolide ja lasteaedade nimekiri ei ole täielik.