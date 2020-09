Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat 2021. aasta kohalikel valimistel Kristen Michal ütles, et Reformierakonna kohalike valimiste lubadus anda pealinna pensionäridele aastas 200 eurot aktiivsusraha vastab liberaalsetele ideedele ja on olemuselt parempoolne.

Reformierakond tuli hiljuti välja valimislubadusega, mille kohaselt saaks Tallinna pensionärid iga-aastaselt 200 eurot nn aktiivsusraha, mis ei tuleks pangaarvele, vaid mida saab krediidina ära kasutada, kas ujulaskäiguks, teatriskülastuseks, taastusraviks või siseturismiks.

"Eesmärk ja tulemus on aktiivsem pensionär, kes Tallinnas vanaduspõlve naudib, spordib ja on sotsiaalselt ühenduses. Tagajärg aga tervem, pikem ja kvaliteetsem vanaduspõlv ja elu," seisis Reformierakonna kodulehel.

Mida aga öelda neile, kellele see valimislubadus kangesti Keskerakonna omaaegset "500 krooni kätte igale pensionärile" valimislubadust meenutab?

Kristen Michali sõnul on ainuke sarnasus selles, et toetust saavad pensionärid. Michali sõnul lahendab meede aga laiemat probleemi, milleks on pensionäride aktiivsus, tervena elatud aastad ning üksindus.

ERR osundas Michalile, et võib-olla mõned vaesemad pensionärid eelistaksid saada pigem 200 eurot oma arvele, et kasutada seda toiduks ja ravimite ostuks.

Michali sõnul on aga lähtutud sellest, et meede motiveeriks pensinäri ise rohkem aktiivne olema. "See aktiivsuskonto, see 200 eurot on nagu aeg, mida sa ei saa teistele üle anda. Me soovime vältida seda, et see muutuks võib-olla muude kulutuste katmiseks ja inimese sotsiaalne aktiivsus, kehaline aktiivsus ja ka võimalus teistega koos olla ja oma vaimu värskendada ei jääks tagaplaanile," ütles Michal.

Atonen kritiseeris aktiivsusraha lubadust

Reformierakonna asutajaliige ja kunagine majandusminister Meelis Atonen nimetas aga sotsiaalmeedias valimislubadust piinlikuks ning ütles, et sellel on rohkem ühisosa Sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna valimisprogrammiga, mitte aga Reformierakonna omaga.

Atoneni sõnul näitab selline lähenemine Reformierakonna Tallinna piirkonna juhtide taset. "See on Kristen Michali stiilinäide, mitte Kaja Kallase oma. Aga mõne tegelase kohta näitab nii mõndagi," märkis Atonen.

Michal vastas, et kui vaadata majanduses kaasnevat efekti on tegemist väga parempoolse ja liberaalse valimislubadusega.

"Meelis Atonen on olnud kriitiline pikemat aega Reformierakonna erinevate valimislubaduste ja sammude suhtes. Kui küsida nüüd, kas see vastab liberaalsetele ideedele ja sellele, millistena me inimeste elu tahaksime näha, siis tõenäoliselt vastab," kommenteeris Michal.

"Kui pensionär, kui klient teeb valiku erinevate teenuste vahel, siis see on kindlasti on palju parempoolsem lahendus, kui maksta mis tahes toetusi, mida me tänasel ajal kriisis majanduses maksame, ilma et klient tegelikult valiks, milline teenus suudab tema pärast konkureerida. See lahendus mõlema poolega on läbi kaalutult parempoolsem, kui võib-olla mõni vasakpoolsem lahendus. Ma arvan, et see on konkreetne vastus Meelis Atonenile," lausus Michal.

Linnale läheb pensionäride aktiivsuskonto maksma orienteeruvalt 19 miljonit eurot aastas.