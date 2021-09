Õpetajate keskmine palk tõuseb järgmisel aastal 7,3 protsenti

Õpetajate palga alammäär tõuseb uuel aastal 1412 euroni ehk 97 euro võrra senisega võrreldes.

2022. aasta riigieelarves on õpetajate palgafondiks 419 miljonit eurot.

"Õpetaja arvestuslik keskmine palk tõuseb 7,3 protsenti, mis kasvatab õpetaja keskmist palka 1540 eurolt 1653 eurole (kasv 113 eurot), mis on samal tasemel riigi keskmise palgaga," teatas ministeerium.

Valitsuse eraldas selleks 20,7 miljonit eurot ning lisaks tuleb ministeeriumi investeeringute ja tegevuste kokkuhoiu arvelt 9,3 miljonit eurot.

Haridusministeerium tõstis oma eelarve sees prioriteete ümber ning suunas õpetajate palkadesse 9,3 miljonit eurot, et uuel aastal oleks õpetajate keskmine palk võrdne riigi keskmisega. "Me ei saa lubada, et õpetajate keskmine palk kukub alla riigi keskmise. Peame investeerima inimestesse, et meil oleks motiveeritud õpetajaid klassi ees ja vähem betooni," ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kelle sõnul mõjutab kokkuhoid suures osas erinevate planeeritud investeeringute, renoveerimiste ja remontimiste ajatamist või ära jätmist.

Lisaks eraldab valitsus koolidele järgmiseks eelarveaastaks 12 miljonit eurot õpilünkade tasandamiseks.

"Õppeaasta lõpuni saavad koolid kasutada neile juba eraldatud kuut miljonit eurot, et pakkuda distantsõppe ajal õppimisega raskustesse sattunud õpilastele individuaalsemat õpet. Uueks aastaks lisandub sellele veel 12 miljonit," ütles Kersna, kelle sõnul soovitavad rahvusvahelised organisatsioonid vähemalt paar aastat tegeleda süsteemselt covid-kriisist tingitud õpilünkade tasandamisega.