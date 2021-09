Tartu linnavolikogu soovib tõsta volinike tasusid

Tartu linnavolikogu esimees sotsiaaldemokraat Lemmit Kaplisnki ütleb, et võrreldes teiste linnadega tasutakse Tartu linnavolinikele oluliselt vähem. Volinik saab kuutasu 32 eurot ja lisaks 64 eurot istungil osalemise eest. Sisuliselt on see suurusjärk pärit aastast 2009, kui määrati vastavad summad 500 ja 1000 krooni.

"See on alati väga tundlik teema. Näiteks mõni volikogu esimees ei julge seda teemat üldse lauale võtta, sest ta kardab negatiivset tagasisidet valijatelt. Kui meil on fikseeritud summad, siis need tasud jäävadki. Tekib rumal olukord, kus inimesed, kes võiksid panustada volikogu töösse ei tee seda. Sidudes keskmise palgaga, ma usun, tuleb see rehkendus kõige parem. Kui elu Eestis edeneb tõusevad ka need tasud. See on loogiline seos," rääkis Kaplinski.

Fraktsioonid arutavad ettepanekut maksta kuutasuna 20 protsenti keskmisest palgast. Ehk kui volikogu liige saab praegu kuus töötasu tavaliselt ligikaudu 100 eurot, siis uue korra järgi saaks ta ligikaudu 300 eurot.

"Mulle tundub, et see kokkuleppe on saavatud, et seome selle keskmise palgaga ja hakkame sealt neid protsente arvestama. Ei saa ju valida ja loota ainult selle peale, et volikogus istuvad nii-öelda ärimehed ja hästi kindlustatud inimesed, kellel sellest kompensatsioonist ei ole sooja ega külma," sõnas Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman.

Reformierakonna fraktsiooni toetab ettepanekut. Esimees Krõõt Kiviste ütleb, et 20 protsenti tundub mõistlik, aga fraktsioonide vahel tuleb veel leida üksmeel.

"Number on täiesti lahtine. Ettepanekuid oli fikseeritud 200 eurost kuni 33 protsendini. See 20 protsenti oli praegu selline keskmine. Nüüd ootame, millega tullakse tagasi, mis igaüks oma fraktsiooni liikmetelt tagasisideks sai," ütles Kiviste.

Isamaa fraktsiooni esimees Jüri Kõre nõustub, et voliniku tasu peab tõstma, kuid ei nõustu, et selle peab siduma keskmise palgaga.

"See võib näida neutraalne mehhanism, kus linn areneb ja tulud suurenevad. Võtame mingid kriisimomendid, mis meil aegajalt ikka satuvad. Ülejäänud inimesed on erinevat moodi raskustes alustades sellest, et nad kaotavad töö või palka vähendatakse. Volinike tasud mõnusalt mehaaniliselt suurenevad," sõnas Kõre.

Samamoodi tahetakse volikogu esimehe ning komisjonide ja fraktsioonide esimeeste tasud siduda keskmise palgaga. Need ettepanekud jäävad soovituseks järgmisele volikogu kooseisule kuna summad määratakse siis kui vastavad inimesed ametisse asuvad.

Lõplik ettepanek tasude osas sünnib reedel, siis tuleb see veel kinnitada tuleval nädala volikogu istungil.