Tallinna abilinnapea Eha Võrgu umbusaldamine kukkus läbi

Neljapäeval toimuva istungi ainus päevakorrapunkt oli Reformierakonna, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esitatud abilinnapea Eha Võrgu umbusaldusavaldus.

Umbusalduse poolt hääletas linnavolikogu 79 liikmest 30 liiget. Keskerakonna volinikud istungil ei osalenud.

Abilinnapea umbusaldamise eelnõule alla kirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea kohaseks Võrgu jätkamist abilinnapeana ja avaldasid talle umbusaldust pidevate korruptsiooniprobleemide kordumise eest ainuvõimul oleva Keskerakonna juhtimisel.

Keskerakonda kuuluvale Võrgule on esitatud valeütluste andmises kriminaalasjas kahtlustus, Võrk ennast süüdi ei tunnistanud ja ametist tagasi ei astunud. Valeütluste andmine puudutab Keskerakonnale tehtud annetuse kriminaaluurimist.

Avalduse esindajad möönavad, et Võrgu suhtes algatatud kriminaaluurimine on alles algusjärgus ning kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. "Leiame, et kuni täpsemate asjaolude selgumiseni peaks Eha Võrk Tallinna linnavalitsuse liikmena tegevuse peatama," seisis avalduses.