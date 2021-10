Bolt käivitas oma esimesed laopoed, Wolt avab enne aasta lõppu

Bolt alustas oma rakenduses kaupluste müüdavat toidukraami vahendama juba mõnda aega tagasi. Seni on need olnud küll pigem kioskivalikuga iseseisvad poekesed, mitte suured jaeketid, mis on dikteerinud ka sortimendi – vaid esmavajalik.

ERR kirjutas juba suvel, et järgmise sammuna plaanib Bolt avada oma laopoe, kust saab osta üksnes äpi vahendusel ehk tänavalt poodi astuda ei saa.

Teisipäeval avaski Bolt oma esimesed laopoed – Tallinnas kolm ja Tartus ühe poe. Tallinna laod asuvad Veerenni, Tulika ja Sõle tänaval, Tartu oma Soola tänaval. Telefonirakenduses pakutakse kauba tellimise võimalust lähimast laopoest, sest ettevõte on lubanud, et tellitud toidukraami saab kätte 15 minutiga.

Esialgu on igas poes umbes 2000 kaubaartiklit.

"On nii toidukaupu kui ka esmatarbekaupu. Hügieenitarbed, patareid, valik suureneb. Eesmärk on, et saaksime poode linnapilti juurde, siis on võimalus ka kaubavalikut suurendada," ütleb ta.

Rakendust avades pakub Bolt Market ostlejale valikut snäkke, maiustusi, jäätist, puu- ja köögivilja, pudelivett, mahla, limonaadi, kohvi, hommikusöögihelbeid, makarone, leiba-saia, juustu ja piimatooteid, pakendatud valmistoitu, kala- ja lihatooteid, konserve, sügavkülmutatud toidukaupu, alkoholi, maitseaineid, aga ka mähkmeid jm hügieenitarbeid ning puhastusvahendeid.

Kiire hinnavõrdlus näitab, et Bolti laokaup maksab pisut rohkem kui jaekettides pakutav, ent eks tegemist ole ka mugavusteenusega. Nii saab saab liitri kartongpakendis Alma piima 99 sendi eest (Prismas maksab see 79 senti), Kirde saia samuti 99 sendi eest (Prismas 69 senti), 200g Saaremaa või 1.99 eurot (Prismas 1.89 eurot), Rakvere 400g koduse hakkliha 2.79 euro eest (Prismas 1.99 eurot), pooleliitrise Coca-Cola 1.09 euro eest (Prismas 89 senti).

Kauba maksumusele lisandub veel kulleritasu, mis sõltub sellest, kui kaugel asub klient laost. Näiteks Kreutzwaldi tänavale tellides lisandub Tulika tänava laopoest kojuvedu kolm eurot.

"Kojuveo hind sõltub kliendi asukohast. Hetkel pakume tasuta kojuvedu klientidele, kes on poest vähemalt kahe kilomeetri raadiuses," ütleb Bolt Marketi regionaalne juht Maxim Milashenko.

Kui veel suvel rääkis Bolti tootearendusjuht Jevgeni Kabanov, et soov on rajada väiksema supermarketi sortimendile vastavad laopoed, siis nüüd tunnistab Milashenko, et praegune suurus on pigem võrreldav nurgapoega.

"Otsime regulaarselt rohkem kinnisvara ja olenevalt asukohast ning võimalustest valime kas väiksemad või suuremad ruumid," selgitab Milashenko.

Laopoodide arvu soovitakse tõsta juba lähikuudel.

Jaeketid, kes pakuvad küll toidukaupa soodsamalt ja laiemas sortimendis, ei tarni seda aga 15 minutiga kliendini. Ootejärjekorrad ulatuvad poolest päevast mitme päevani, sõltuvalt nõudlusest.

Bolti peamine konkurent Wolt vahendab samuti kaupluste pakutavat toidukraami. Neil on aga väikepoodide kõrval partneriks ka Rimi, mis pakub pisut laiemat sortimenti.

Wolti platvormil Rimist toidukaupu tellides saab liitri Alma piima kartongpakendis 95 sendi eest (võrdluseks, Bolt Marketis 99 senti), Kirde saia 63 sendi eest (Bolt Marketis 99 senti), 200g Tere laktoosivaba või 2.49 eest (Bolt Marketis Saaremaa või 1.99 eurot), Maks & Mooritsa 500g koduse hakkliha 2.25 euro eest (Bolt Marketis 2.59 eurot), 1,5-liitrise Coca-Cola 1.55 euro eest (Bolt Marketis 1.89 eurot).

Ent ka Wolt plaanib avada päris oma laopoe.

"Eestis plaanime avada ilmselt üle kümne poe kahes-kolmes linnas," tutvustab Wolti rahvusvahelise laienemise, toidu kohaletoimetamise ja Wolt Marketi direktor Tony Honkanen plaane, lisades, et ainuüksi Tallinna kesklinna on plaanis rajada mitu ladu.

"Plaanime Wolt Marketi käivitada Eestis, Lätis ja Leedus enne aasta lõppu," kinnitab ta. "Meie eesmärk on aasta lõpuks pakkuda klientide ootustele vastavat 1500–2000 toote ja konkurentsivõimeliste hindadega valikut, toimetada iga tellimus kohale 15 minutiga, tagada maailmatasemel klienditeenindus ning katta selle aasta lõpuks teenusega enamus Baltikumi linnadest."

Selleks on ettevõttel parasjagu käsil inimeste värbamine.

Kui Bolt on seadnud eesmärgiks, et Eestist võrsunud ettevõttena katsetatakse iga uut plaani esmalt Eesti turul, siis Wolt Soomest pärit ettevõttena on oma katsepolügooniks võtnud Soome. Nii avati esimene laopood möödunud juba aasta kevadel Helsingis, sealt edasi on laienetud Kreekasse ning plaan oma laopoed rajada on seotud kõigi turgudega, kus ettevõte muidu restoranide kullerteenust pakub.

"Konkurentsi teke toidukaupade ja valmistoidu kohaletoimetamise teenuses on loomulik. Konkurents on majanduse seisukohalt tervislik ja hea, sest see tähendab klientidele rohkem ja paremaid võimalusi," ei pelga Honkanen, et turul kitsaks läheb.

"Toidukaupade tellimise teenus ja nende kiire kohaletoimetamine on Euroopas üsna uus valdkond, mis tähendab, et meil ja kõigil teistel on veel palju õppida selle kohta, mida kliendid soovivad ja vajavad. Kuid aastase tegutsemise järel Soomes ja Kreekas usume, et meie mudel on jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja mis kõige tähtsam, suudame tagada maailmatasemel kliendikogemuse," lisab Honkanen.