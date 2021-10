Raivo Juurak: mida nad meile lubavad?

Valimised on ukse ees ja postkastidesse potsatavad taas erakondade reklaamid ja lubadused. Huvitav, mida seekord lubatakse, kirjutab Raivo Juurak algselt Õpetajate Lehes ilmunud kommentaaris.

Selgub, et lubatakse mõndagi huvitavat. Näiteks EKRE lubab rajada Tallinna õhutrammiliinid ehk köisraudtee. Keskerakond lubab hakata maksma abiturientidele stipendiumi ja viia autoõpetuse gümnaasiumi õppekavasse, nii et lõpetaja saaks koos lõputunnistusega ka autojuhiloa. Keskerakond lubab ka tõsta õpetajate palka kohaliku omavalitsuse lisatasu näol, mis on ju kiiduväärne.

Tegelikult lubab enamik erakondi raha. EKRE lubab maksta lapse sünnitoetust 1200, kooliteed alustava lapse toetust 800, keskkoolilõpetaja toetust 500 ning pensionäri sünnipäevatoetust samuti 500 eurot.

Keskerakond lubab 220 eurot ranitsatoetust, lisaks õpilastele kaht komplekti õpikuid, nii et üks saab olla kodus ja teine koolis. Enamik erakondadest lubab lasteaia kohatasu ära kaotada või vähemalt selles suunas liikuda, samuti märgib suurem osa, et neil hakkab iga laps käima vähemalt ühes huviringis tasuta. Laste jaoks ei ole rahast kahju kellelgi.

"Ainult sotsiaaldemokraadid märgivad, et digiplatvormid võimaldavad rakendada individuaalseid õpiradasid."

Mõnevõrra üllatab lubaduste sarnasus. Näiteks lubavad kõik erakonnad toetada digi- ja distantsõpet, ehkki nii lapsed, õpetajad kui ka lapsevanemad kinnitavad meedias, et eelistavad kontaktõpet.

Ilmselt mõeldakse e-õppe all peamiselt veebiloengute kuulamist, sest näiteks Reformierakond toonitab, et õpilane saab siis "kuulata aineid parimatelt õpetajatelt". Ainult sotsiaaldemokraadid märgivad, et digiplatvormid võimaldavad rakendada individuaalseid õpiradasid.

Üsna sarnaselt, julgen väita, suhtuvad erakonnad ka ühtse eestikeelse kooli ideesse – selgelt vastu pole ükski erakond. Reformierakond ja Isamaa lubavad, et muukeelsed lapsed hakkavad eesti keeles õppima lasteaiast.

EKRE lubab viia vene õppekeelega lasteasutused järk-järgult üle eestikeelsele õppele. Rohelised lubavad luua juurde eesti keele õppe võimalusi, sotsiaaldemokraadid toetada eesti keele ja kultuuri täiendavat õpet. Keskerakond lubab suunata vene lasteaedadesse eesti keelt emakeelena rääkivaid õpetajaid.

Teatav üksmeel näib valitsevat ka kodulähedase väikekooli suhtes – kõik erakonnad lubavad neid toetada. Kuid kui tõsiselt nad seda lubadust võtavad? Elu on näidanud, et pärast valimisi pannakse alati väikekoole kinni. Aga tõsi, rääkida sellest juba enne valimisi oleks poliitiline enesetapp.

Üldine mulje on see, et erakonnad lubavad lahendada peamiselt ikka neid muresid, millega oleme viimasel ajal kimpus olnud: kallid lasteaiad ja huviringid, digivahendite nappus, keeleliselt lõhenenud haridussüsteem jms.