Turistid on taas leidmas teed Tallinna, aga soomlaste naasmiseni läheb aega

Turistid on hakanud taas avastama Tallinna vanalinna ja tulijad on pärit mitmest riigist. Kriisieelse taseme saavutamiseks peaks aga taastuma Soome turistide vool ning ka äri- ja konverentsiturism.

Tallinna vanalinnast, millest veel hiljaaegu hoiti eemale kui katkuhaigest, leiab lühikese ajaga turiste maailma erinevaist paigust. Nad on olnud leidlikud, et Eestisse jõuda. Näiteks korealanna Min jõudis siia Saksamaa kaudu.

"Eesti on Korea jaoks nii kaugel, sestap püüame ette kujutada, kuidas see küll välja näeb. See on müstiline, mille kohta palju infot ei ole," rääkis korealanna "Aktuaalsele kaamerale".

Palju ütlevad, et mujal on koroonapiirangud karmimad kui Eestis.

"Eestis on meie jaoks nagu ei oleks siin mingit koroonat ja reeglid on väga leebed, aga Šveitsis on palju karmimad. Väga meeldiv meie kui turistide jaoks," rääkis Šveitsi turist Tamara. "Jah väga meeldiv, kui maski pole vaja kanda," lisas Patrick.

84 toaga MyCity hotell on läinud sügisest suletud, selliseid on teisigi. Oodatakse positiivseid märke.

"Meil on tagasi rahvusvahelist puhkajat, citybreak'i. Umbes kümme protsenti võib-olla sellest, mis oli kriisieelsel ajal, aga trend on positiivne. Me näeme, et iga nädalaga tuleb päringuid, tuleb ju inimesi juurde ja see on täna see, mis rõõmu teeb," ütles hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.

Tallinna on taas leidnud peamiselt seljakotituristid, kes suurt raha riiki ei too. Linna jaoks märksa heldem konverentsi- ja äriturism jääb ootele.

"Siin on odavam kui Skandinaaviamaades, aga mina olen Kreekast ja minu jaoks

on siin kallim kui Kreekas," ütles Chris.

Kogu turismimajandus on siiani ülimalt hektiline.

"Nädalavahetuseti on rahvast, nädala sees ei ole absoluutselt rahvast, aga praegu ei ole asjadel mitte mingisugust loogikat. Mõni päev võib-olla, näiteks eile oli mul viis inimest ja täna mul oli natuke üle kümne, aga näiteks eelmisel nädalal mul oli 80 inimest," rääkis giid Loviise Kapper.

Asjatundjad rõhutavad kõik, et kõige tähtsam on, et turism taastuks Soome suunalt. Soome valitsuse retoorika on muutunud ja keelud kadunud, kuid soomlasi on siiski vähe.

"Ma arvan, et soomlaste reisimise taastumisega läheb kindlasti veel kuid. Meie Tallinkis prognoosime sellist reisijate arvu kasvu Eesti ja Soome vahel järgmise aasta suvel alles, nii et turismisektoril on ees terendamas veel üks ääretult raske talv," tõdes Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.