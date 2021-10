Narva kandidaadid arutlesid linna tuleviku üle

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osalevad Narva kandidaadid leidsid Vikerraadio "Valimisstuudios", et Narva elanikkonna vähenemist on elukeskkonda parandades ja uusi töökohti luues aeglustada, aga mitte peatada.

Saates osalesid Katri Raik omanimelisest valimisliidust, Keskerakonna esikandidaat Narvas Mihhail Stalnuhhin, EKRE kandidaat Narvas Janek Odinec ning Eesti 200 kandidaat Denis Larchenko. Oma esindajat ei saatnud Narva debatile endise Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi valimisliit Elagu Narva.

Saatejuht Arp Müller küsis, kuidas ennetada tulevikus linnas korruptsiooni.

Mihhail Stalnuhhin vastas, et otsuseid tuleks vastu võtta kollegiaalselt, samuti peaks olema taastatud opositsiooni esindatus komisjonides.

Katri Raiki sõnul oleks vaja sisse viia linnavalitsuse sisekontroll. "Tuleks muuta linnavalitsuse struktuur arusaadavamaks ja luua ühtne raamatupidamise süsteem." Lisaks tuleks tema sõnul lõpetada linnaasutuste nõukogudesse kuulumise eest raha maksmine ja sulgeda tuleks linna ajaleht.

Denis Larchenko märkis, et Eesti 200 programmis on veebikeskkonna loomine, kus valija saab jälgida, kuidas tema raha kasutatakse.

Janek Odineci sõnul tuleks muuta revisjonikomisjoni töö põhimõtteid.

Rääkides rohepöördest ütles Odinec, et praegusel kujul rohepööret EKRE ei toeta ja Narva vajaks hoopis uusi töökohti. Odineci sõnul hakkaks EKRE saadikud Narva volikogus hääletama vastu teatud projektidele, rohepöörde teemat puudutavad.

Põlevkivisektori vähenemise mõjude leevendamiseks on kavandatud 340 miljonit eurot õiglase ülemineku fondi kaudu.

Katri Raik märkis, et rohepöörde rahade kasutamisel on väga tähtis linna inimestega suhtlemine ja seletamine, kuhu need rahad lähevad. Raiki sõnul peaks 200 miljonit minema töökohtade loomiseks. Ta lisas, et see raha tuleb ära kasutada kiiresti ja nutikalt.

Stalnuhhini sõnul tuleks õiglase ülemineku fondi rahasid kasutada IT-tehnoloogiate kasutusele võtmiseks.

Katri Raik ütles, et Balti elektrijaam tuleks ümber ehitada, et toasooja hinda kontrolli all hoia.

Janek Odinets looks fondi Narva kortermajade renoveerimiseks.

Katri Raik rääkis, et elanike arv väheneb ja seda tuleb arvestada ka linna üldplaneeringus.

Janek Odinetsi sõnul tuleks alustada tondilosside lammutamisega. "Tuleks maha lõhkuda need varemed, mis täna Narva linnas on. Neid on üle ühe tänava. Kõigepealt tuleks neist lahti saada ja seejärel hakata mõtlema sotsiaalmajade, sotsiaalkorterite peale, et meelitada Narva inimesi," ütles ta.

"Näidake mulle seda inimest, kes läheb korteriomanikule selgitama, et ta peab sellest majast ära kolime, sest see maja läheb lammutamisele," ütles selle peale Stalnuhhin.

Katri Raik rääkis, et linnainimesed tahaksid linna rohelust ja vett ja seda tulekski linna kokkutõmbamisel arvestada. "Nende tühjaks jäänud aladele tuleks teha kenasid puhkealasid," sõnas Raik.

Denis Larchenko sõnul peaks linnal olema kindlad eesmärgid, kuhu ta tahab jõuda ja mis ajahetkeks.

Kreenholmi kultuurikvartaliks arendamise kohta ütles Katri Raik, et linn võiks panustada sinna paarsada tuhat eurot aastas. Stalnuhhin nii suuri summasid esialgu ei panustaks ja piirduks 20 000 euroga aastas, mis läheks sihtasutuse juhi palgaks. "See on Narva elanike mentaliteet. Praegu keegi neist ei usu, et sinna hakkab midagi tekkima. Kui me näeme, et seal tööd käivad, siis me võime õla alla panna," ütles Stalnuhhin.

Katri Raik heitis Stalnuhhinile ette, et selline ongi tüüpiline Narva mentaliteet. "Et ärme jumala eest tee riigiga koostööd, ärme jumala eest vaata mingit arengut," sõnas Raik.

Janek Odinec kiitis Mihhail Stalnuhhinit selle eest, et ta seisab Kreenholmi eest. "Et sellisel kujul ühte vundamenti jälle taastada, siis tekib küsimus, et miks. Sellele vundamendile tuleb anda suurem sisu ja seda tuleb vaadata tervikuna," sõnas Odinec.

Larchenko sõnul tuleks arendada tervet elamurajooni ja mitte ainult Kreenholmi piirkonda.

Saatejuht Juri Nikolajev küsis, millised investeeringud tuleks teha laenuraha eest.

"Mina jätaksin selle laenuraha erinevate suurte projektide kaasfinantseerimiseks. Narva haigla uus hoone tuleb ehitada, uus hooldekodu ja päevakeskus. Ma vajame kindlasti paremat tänavate ja kõnniteedevõrgustikku. Ja kindlasti me peame oma kooli- ja lasteaiahoonete renoveerimist jätkama," lausus Katri Raik.

Denis Larchenko sõnul ei ole laenuraha mõistlik investeerida näiteks tööstusparkidesse.

Saates debateerisid kandidaadid veel sotsiaalmajandusest, jäätmemajandusest ja haridusest.