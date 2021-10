Eksperdid: huvi taastuvenergia vastu on Enefit Greeni IPO-le positiivne

Ekspertide hinnangul võib teisipäeval teatavaks tehtud Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni aktsiate esmasele avalikule pakkumine (IPO) prognoosida edu, kuna huvi taastuvenergia ettevõtete vastu on turul suur.

Investeerimisfirma Redgate Capital partner Mairo Kaseväli usub, et aktsia märgitakse üle. Tema hinnangul võivad jaeinvestorid saada veerandi emiteeritavatest aktsiatest.

"See hind on sama suurusjärgus teiste selle sektori ettevõtetega, selgelt ettevõte ei ole viimast senti püüdma läinud, soov on kindlasti see IPO edukalt ära teha," rääkis Kaseväli.

Kasevälja sõnul on taastuvenergia sektor praegu kuum. "Mis insitutsionaalsetele investoritele võiks meeldida, on see, et ega neid taastuvenergia tootjaid, kes ainult 100 protsenti taastuvatest allikatest energiat toodavad börsil nii palju ei ole," sõnas Kaseväli.

"On hästi palju selliseid traditsioonilisi fossiilsetest kütustest energiat tootvaid ettevõtteid, kellel on taastuvenergia portfell. Aga 100 protsenti taastuvenergiat tootev ettevõte – kindlasti huvi on. Ja jaeinvestorite poole pealt noh me oleme viimasel aastatel näinud kõik mida pakutakse ära ka võetakse," rääkis Kaseväli.

Varahaldusettevõtte Avaron fondijuht Peter Priisalme sõnul pigem tasub Enefit Greeni aktsiaid märkida. "Jaeinvestoritel küll ei ole valikut, nemad peavad märkima vahemiku ülemisest otsast ja saavad selle hinna, mille institutsionaalsed investorid lõpuks määravad. Meie jah oleme otsustanud, et madalamast otsast on see huvitav võimalus," rääkis ta.

Priisalme sõnul on Enefit Greeni aktsia puhul tegemist kasvuaktsiaga ja seda ei saa võrrelda näiteks Tallinna Sadamaga, kus oli peamiseks argumendiks dividenditootlus.

"Antud juhul on ikkagi tegemist kasvuaktsiaga, järgmise kolme aasta jooksul peaks Enefit Greeni EBITDA ja puhaskasum kasvama umbes 50 protsenti, kui nad kõik need investeeringud realiseerivad ja järgmise nelja aasta jooksul nad plaanivad investeerida umbes 800 miljonit eurot. See tähendab ka seda, et kogu selle perioodi jooksul on Enefit Greeni vaba kassavoog negatiivne ja nad finantseerivad tegelikult dividenditootlust mõnes mõttes ka laenurahaga," rääkis Priisalm.

Riik on rääkinud võimalusest viia börsile kuni 49 protsenti Enefit Greeni osalusest, IPO raames erastatakse ettevõttest 17 protsenti. Taastuvenergia on praegu populaarne valdkond ning Priisalme hinnangul võib riik vaadata, milliseks kujuneb turul nõudlus ja aktsia hind.

"Teine asi – kuna riigi tasandil on kindlasti huvi, et taastuvenergia ressurssi kasutataks ja neid mahte tuleks juurde, siis võimalik, et tulevikus Enefit Green peab lisakapitali kaasama kui neid võimalusi piisavalt palju on ja sellisel juhul lahustub ka riigi osalus," rääkis Priisalm.

IPO-l osalevatele jaeinvestoritele on garanteeritud 1000 aktsiat, aktsiate jaotus võib Priisalme sõnul mängida rolli aktsia hilisemas volatiilsuses börsil.

"Ma arvan, et lõplik jaotus sõltub väga palju sellest, milline on erinevate investorgruppide nõudlus nende aktsiate järele. Mida peavad emissiooni korraldajad silmas pidama on see, et aktsiatega kauplemine oleks stabiilne ka pärast börsil kauplemisega alustamist. Kui väga suur osakaal anda jaeinvestorite kätte, siis võib oodata, et volatiilsus on mõnevõrra kõrgem või negatiivsete uudiste peale kiputakse tormama müüma. Ma arvan, et ootame ära tulemused ja emissiooni korraldajad on professionaalid ja jagavad neid lähtuvalt sellest, kuidas on ettevõtte käekäigule kõige parem," rääkis Priisalm.