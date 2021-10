Baerbock ei toeta Nord Stream 2-le kasutusloa andmist

"Me ei saa lubada, et Venemaa tegeleb meie suhtes väljapressimisega. Moskva mängib pokkerit ja vastutab osaliselt Euroopa kõrgete gaasihindade eest. Maagaasi tarneid on oluliselt vähendatud," ütles Baerbock.

Baerbock leiab samuti, et Nord Stream 2 torujuhtmele regulatiivse loa andmine oleks vastuolus Euroopa Liidu reeglitega, vahendas Politico.

Nord Stream 2 AG kuulub täielikult Venemaa gaasimonopolile Gazprom. EL-i energiaeeskirjad lubavad torujuhtme omanikfirmal täita ainult 50 protsenti gaasitoru võimsusest.

"Niikaua, kui see on üks ja sama ettevõte, ei tohi torujuhtmele ka tegevusluba anda," väitis Baerbock.

Viimase otsuse torujuhtme suhtes teeb Saksamaa infrastruktuuri reguleeriv asutus Bundesnetzagentur.

Baerbocki juhitud rohelised peavad läbirääkimisi Saksamaa sotsiaaldemokraatide ja FDP-ga. Merkeli juhitud valitsus pooldas Nord Stream 2 torujuhtme projekti.

Venemaa suursaadik Saksamaal Sergei Netšajev loodab, et järgmine Saksamaa valitsus siiski annab torujuhtmele kasutusloa.

"Nord Stream 2 projekt vastab Saksamaa majanduse ja elanikkonna huvidele. See tagab energiajulgeoleku. See on hea tehing kõikidele osapooltele," ütles Netšajev ajalehele Berliner Zeitung.