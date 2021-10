Gazprom vähendas gaasitarneid Moldovasse, riik palus abi EL-ilt

Viimase kuu jooksul on gaasitarned Moldovasse langenud umbes kolmandiku võrra. Gaasi hind tõusis aga 550 dollarilt tuhande kuupmeetri kohta 790 dollarile. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hind umbes viis korda kõrgem, vahendas Financial Times.

Moldova ametnikud pole nõus Gazpromi uute tingimustega.

"Gaasi hind pole Moldova jaoks õigustatud ega realistlik," ütles esmaspäeval asepeaminister Andrei Spinu.

Spinu sõnul peab riik läbirääkimisi Gazpromiga, kuid uurib ka alternatiivseid võimalusi gaasi tarnimiseks Rumeeniast ja teistest El-i riikidest.

2020. aastal valiti Moldova presidendiks EL-i-meelne Maia Sandu. Juulis võitis Sandu partei ülekaalukalt ka parlamendivalimised.

"Kõige usutavam seletus on, et Venemaa kasutab gaasitarnete vähendamist Moldova survestamiseks," ütles analüüsifirma ICIS analüütik Aura Sabadus.

Moldova sõltub gaasivarustusel täielikult Venemaast. Gaas tuleb läbi Ukraina. Venemaa väed asuvad ka Moldova idaosas Transnistrias.