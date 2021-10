Palts: globaalne tulumaksureform ei puuduta vaid suurkorporatsioone

"See otsus on puhtalt poliitiline. Need põhimõtted, mida on üritatud sinna kirja panna, on meie vaates, kui me hindame Eesti ettevõtluskeskkonda, majandust, atraktiivsust ja meie maksusüsteemi toimivust, siis selle tulemus pigem on ikkagi negatiivne," ütles Palts.

Paltsi sõnul seisab olulisem töö nüüd ees Euroopa Liidu vastavate direktiivide ettevalmistamisel. "Need on lõpuks need, mis on Eestile õiguslikult siduvad ja seal me peame tegema väga head tööd, et meie ettevõtlus- ja maksukeskkond ei saaks kahjustatud," lausus ta.

Palts rõhutas, et kõne all ei ole siin vaid rahvusvahelised suurkorporatsioonid. "Eesti kontekstis tegelikult me räägime ka Eesti ettevõtetest, kellel on tütarettevõtted väljaspool Eestit. See mõju on ikka oluliselt laiem kui ainult need väga suured hiiud maailmas," sõnas Palts.

Palts rääkis, et suurte rahvusvaheliste korporatsioonide Eesti esinduste jaoks kaoks reformi tulemusena ära tänase Eesti tulumaksusüsteemi eelised.

"Ta ei pea siin teenitud tulu pealt maksu maksma, kui ta seda siin hoiab või siin reinvesteerib," kirjeldas Palts praegi kehtivat süsteemi.

Paltsi sõnul võib see tähendada mõne rahvusvahelise ettevõtte lahkumist Eestist ja seeläbi võivad Eesti jaoks väheneda ka maksutulud.

"Kõik sõltub sellest, kas ja millised saavad olema võimalikud erandid Eesti jaoks, et me saaksime oma süsteemi säilitada," rõhutas Palts.

Valitsus otsustas neljapäeval, et Eesti liitub Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juhitava rahvusvahelise maksureformiga, arvestades, et üheskoos rakenduvad nii miinimummaks kui ka kavandatud digimaks suurkorporatsioonidele.