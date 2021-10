ECDC soovitab karmistada reisipiiranguid Balti riikide elanikele

ECDC märgib, et Saksamaalt, Eestist, Lätist, Leedust ja Rumeeniast pärit reisijate suhtes tuleks kohaldada rangemaid sisenemispiiranguid, kuna nendes riikides on tuvastatud nakatumiste arvu suurenemine, vahendas shengenvisainfo.com.

Samuti soovitab ECDC nendesse riikidesse mitte reisida.

ERR-ile kommenteeris teemat välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots.

Mida see tähendab Eesti kodanikele?

ECDC ei ole meie andmetel teinud ise otsest ettepanekut tõhusamaks kontrolliks meie kodanikele ja seda mõistet kuidagi enda poolt sisustanud. ECDC tehtud avaldustega saab huvi korral tutvuda nende veebilehel uudiste alajaotuse all.

Mida ECDC tegi, oli rutiinne riikide iganädalaste nakatumisnäitajate uuendamine ning Eesti ja ka teiste Balti riikide nakatumisnäitajate alusel paigutati meid kõige kõrgemasse tumepunasesse riskikategooriasse, kuhu kuuluvad riigid, mille nakatumisnäitaja on üle 500 uue juhtumi 100 000 inimese kohta keskmiselt ööpäevas viimase 14 päeva jooksul.

Niisugune kategoriseerimine tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu soovitusest nr 1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi Euroopa Liidus liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel.

Tumepunasesse kategooriasse paigutamine tähendab, et Eestist saabuvatelt mittevaktsineeritud ja -läbipõdenud reisijatelt soovitatakse teistel EL riikidel nüüd eneseisolatsiooni jäämist nõuda – eneseisolatsiooni periood on küll enamikus riikides kahe negatiivse tulemusega testi tegemisega lühendatav.

Samuti kehtib üleüldine soovitus võimalusel tumepunase kategooria riikidesse reisimist vältida. Mõlemad eelnimetatud tulenevad EL Nõukogu soovitusest 1475, mille kõige uuemas versioonis liikmesriigid viimati 14. juunil 2021 kokku leppisid. Kindlasti ei tähenda see seda, et EL-is automaatselt rakenduvad Eestist reisimisel rangemad piirangud. Segadus tekkis siin ilmselt sellest, et mõne meediaväljaande kajastus võimaldas neid tõlgendada kui eraldiseisvaid ECDC soovitusi.

Kas ECDC ettepanek on kohustuslik või soovituslik? Kas riigid otsustavad sellest juhindumise ise?

Nõukogu reisisoovitus on koostatud eesmärgiga, et liikmesriigid seda võimalikult palju järgiksid, ent on, nagu nimigi ütleb, soovitus. Seega jah, liikmesriigid võivad oma praktikas ette näha sellest mõnevõrra erinevaid reegleid, kuid see peaks olema tingitud põhjendatud vajadusest. Kuigi mõningaid erisusi on, siis liikmesriigid üldiselt ikkagi järgivad nõukogu soovitust – on nad ju EL tasandil selle tekstis ise kokku leppinud.

Igal juhul tulenevad reisimisega seotud meetmed iga liikmesriigi õigusest ja EL-i soovitused ei ole otsekohaldatavad, seega ka rangemate piirangute kehtestamine eeldab otsust riigitasandil. Soovitused näevad ette ka hädapidurimehhanismi olukordadeks, kui liikmesriigi või mõne selle piirkonna epidemioloogiline olukord kiiresti halveneb ja eelkõige kui seal hakkab laiemalt levima mõni SARS-CoV-2 murettekitav või uurimisalune variant. Hädapidurimehhanismi käivitamine on aluseks rangemate piirangute kehtestamisel ja sellest tuleb teavitata Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike. Meile teadaolevalt Eesti suhtes ükski EL-i riik seda rakendanud ei ole.

Kas riigid võivad kehtestada ise lisaks karmimaid reisipiiranguid?

Võivad, kui tunnetavad selleks põhjendatud vajadust, seda jälgime nii meie kui ka peaksid kindlasti jälgima inimesed, kes reise planeerivad. Hea võimalus on hoida end kursis välisministeeriumi hallatava Reisi Targalt veebilehega, kus piirangud ja nõuded on riikide kaupa kajastatud, aga loomulikult tasub võimalusel uurida ka teisi infoallikaid. Liiga palju oma sihtkoha taustakontrolli on enne reisile minekut raske teha, iseäranis pandeemia kontekstis.

Kas võib juhtuda nii, et ka vaktsineeritutelt nõutakse piiril COVID-tõendile lisaks PCR-testi tõendit?

Nõukogu soovitus 1475 näeb ette vaktsineeritud inimeste vabastamise piirangutest üldise soovitusena, kuid hädapiduri mehhanismi rakendamisel tuleks nõuda ka vaktsineeritud ja läbipõdenud inimestelt testimist ja/või eneseisolatsiooni. Reeglina seda järgitakse, Euroopa Liidu digitõendi süsteemiga liitunud riikidest nõuab täna vaktsineeritud reisijatelt testi tegemist ainult Island. Aga ei ole välistatud, et nüüd, kus me oleme paigutatud tumepunasesse riskikategooriasse, võib ka meie vaktsineeritud reisijate suhtes testitõendi nõude kehtestada ka mõni muu riik.

Millist rolli kannavad ECDC nõuanded?

ECDC tegeleb andmetega, eelkõige statistika, nõustamise ja kommunikatsiooniga ja saab anda riikidele soovitusi, nende pädevuses ei ole reisipiirangute kehtestamine. Antud juhul kasutatakse nende kogutavaid ja avaldatavaid andmeid Euroopa Liidu Nõukogu soovituste rakendamiseks ja liikmesriigid saavad neid andmeid aluseks võtta otsuste tegemisel.