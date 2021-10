ERR USA-s: Valge Maja on silmitsi tõsise immigratsioonikriisiga lõunapiiril

Valge Maja seisab silmitsi tõsise immigratsiooniprobleemiga lõunapiiril ja mõlemad erakonnad survestavad olukorda lahendama. Vabariiklaste hinnangul ei ole suudetud tagada piiri turvalisust, demokraadid leiavad, et immigrantidega on käitutud ebaõiglaselt, ekspertide arvates on aga poliitiline segadus üks põhjus, miks inimesed piirile kogunevad.

Kümme vabariiklasest osariigikuberneri külastasid USA lõunapiiri, sest nende hinnangul on sealsele humanitaar- ja julgeolekukriisile vaja tähelepanu tõmmata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"President Biden võib vaikida ja selle olukorraga mitte tegeleda, aga meie kavatseme midagi teha," ütles Texase vabariiklasest kuberner Greg Abbott.

"Te olete näinud uudislugusid, kuidas mehed hobustel tegid meestele ja naistele haiget ja tuhanded immigrandid kogunesid Del Rio silla alla, mida kutsume Bidenville'iks," rääkis Arizona vabariiklasest kuberner Doug Ducey.

Viimaste nädalate jooksul on kümned tuhanded Kesk- ja Lõuna-Ameerika immigrandid üritanud USA-sse pääseda. Enamik on olnud Haiti kodanikud, kellest 7000 on juba viidud kodumaale tagasi. Ameeriklased on kasutanud eelmise presidendi Donald Trumpi aegset reeglit, mis lubab pandeemia ajal inimesi asüülimenetluseta riigist välja saata.

"Meie jaoks ei ole see reegel immigratsioonipoliitika osa. See on rahvatervisepoliitika, sest oleme endiselt pandeemia keskmes," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Valget Maja survestatakse mõlemalt poolt. Vabariiklaste hinnangul ei ole president Joe Bideni tegevused piiriturvalisuse tagamiseks piisavad.

Demokraadid aga leiavad, et immigrante saadetakse põhjendamatult riigist välja.

"Administratsioon on üritanud kahe poole vahel tasakaalu hoida, jättes paika mõned Trumpi administratsiooni reeglid, mis on päris karmid, et oleks võimalik inimesi tagasi saata, aga samal ajal tehes humanitaarerandeid," rääkis USA migratsioonipoliitika instituudi juht Andre Selee.

Tema sõnul on segadus piiril üks põhjus, miks inimesed üritavad aina rohkem USA-sse siseneda - nad loodavad, et neile tehakse erand. Selle vältimiseks peaksid immigratsiooniga tegelevad riigi- ja omavalitsusasutused teineteisega rohkem koostööd tegema.