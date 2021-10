Erakonnad kulutasid kolmandas kvartalis reklaamile üle 1,8 miljoni euro

EKRE kulutas kolmandas kvartalis erinevatele reklaamidele kokku 605 253 eurot. Sellest omakorda välireklaamile 239 669 eurot, telereklaamile 177 028 eurot, reklaamtrükistele 119 814 eurot, (trüki)ajakirjandusreklaamile 48 566 eurot, raadioreklaamile 13 620 eurot ja internetireklaamile 6556 eurot.

Teisel kohal oli kolmandas kvartalis reklaamikuludelt Isamaa. Neil kulus reklaamile 391 982 eurot. Sellest enim moodustasid kulud reklaamtrükistele (149 971 eurot) ja telereklaam (124 569 eurot).

Kolmandal kohal oli reklaamikulutustelt Reformierakond 308 393 euroga. Neil kulus enim raha, 178 428 eurot reklaamtrükistele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reklaamikulutused olid kolmandas kvartalis 190 634 eurot ja Keskerakonnal 179 985 eurot.

Parlamendiväline Eesti 200 kulutas reklaamile 148 677 eurot. Roheliste jt väikeparteide kolmanda kvartali aruandeid ERJK registrisse teisipäeva hommikuse seisuga ilmunud ei olnud.

Erakondade kulutused reklaamile Autor/allikas: ERJK

Summa summarum üle 1,8 miljoni euro ulatanud reklaamikulud on seletatavad kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaaniaga, mis augustis hoo sisse said ja võimendusid septembris. Näiteks selle aasta teises kvartalis kulutasid erakonnad reklaamile kokku ligi kuus korda vähem ehk 343 478 eurot.

Aasta algusest on kuus suuremat erakonda kulutanud reklaamile ligi 2,5 miljonit eurot. Enim taaskord EKRE, kelle reklaamikulud on ERJK andmetel olnud pea sama suured kui kahel järgmisel kokku ehk 856 240 eurot.

Isamaa on kulutanud reklaamile aasta algusest 480 439 eurot, Reformierakond 458 281 eurot, Keskerakond 319 632 eurot, SDE 202 389 eurot ja Eesti 200 omakorda 163 658 eurot.

Erakondade tulud aasta algusest (riigitoetus, annetused, liikmemaksud, tulu erakonna varalt) on olnud kokku aasta algusest kokku 6,1 miljonit.

Sellest suurimad summad on kokku saanud Reformierakond (ligi 1,9 miljonit) ja Keskerakond (ligi 1,5 miljonit).

EKRE tulud on kokku olnud ligi 881 000, Isamaal 851 000, SDE-l 574 000, Eesti 200-l 431 000 eurot.

Kui võtta käesoleva aasta tulud ja kulud, on EKRE ja Isamaa kulutanud esimese kolme kvartaliga rohkem kui on olnud nende tulud sel perioodil. EKRE tulem on aasta algusest miinuses ligi 295 000 ja Isamaal 81 000 euroga.

Selles ei ole aga midagi väga iseäralikku - valimiste aastatel on erakonnad varemgi teinud rohkem kulutusi kas eelmiste aastate jooksul kogutud varude või siis kasinama tuleviku arvelt. Näiteks EKRE eelmise aasta tulem oli 443 567 euroga plussis ja Isamaal 367 521 euroga plussis.