Valitsusel pole siiani üksmeelt inimesi vaktsineerima meelitamises

Kui veel teisipäeval ütles peaminister Kaja Kallas, et valitsus kaalub vaktsineerimata inimestelt ravikulude tagasi nõudmist või kaitsepookimata inimeste liigutamist ravijärjekorras tahapoole, siis kolmapäeval teatas ta sotsiaalmeedia vahendusel, et valitsus ei pea neid võimalusi realistlikuks. Küll aga jäi peaminister endale kindlaks, et vaktsineerimata inimestel tuleks piirata ajutiselt ligipääsu meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimalustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selles küsimuses konsensust valitsuses ei ole. Praegu on pigem olnud arvamus paljudel valitsuse liikmetel, sealhulgas ka minul, et on õige võimaldada erinevatele üritustele, tegevustele ligipääsu kõigile soovijatele, erinevate COVID-i tõendite alusel," rääkis Tanel Kiik.

"Käitumisteadlane Andero Uusberg, kes nõustab valitsust, on ilusasti pildi lahti maalinud. Need, kes kõhklevad, need, kes teatud tingimustel oleksid veendavad, neid ähvardustega vaktsineerima ei meelita. Hoopis teistmoodi tuleb läheneda," kommenteeris riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.

Tema sõnul peaks viiekordistama sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonimeeskonna koosseisu, et lükata ümber vaktsiinide kohta levivad valefaktid ja suhelda vaktsiinis kahtlejatega kanalites, mida nad kasutavad. Samuti tuleks Ossinovski hinnangul maksta 10 000 eurot tulemustasu perearstidele, kelle nimistus on vaktsineerinud 80 protsenti üle 80-aastastest.

Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on inimeste veenmine tänamatu töö, millega tuleb jätkata ka olukorras, kus vaktsiini pakkuvad arstitudengid või pereõed valatakse üle solvangute ja sõimuga.

"Kui kurjad on inimesed nende vastu, kui frustreeriv see nende nõustamiskogemus on. See on tegelikult isegi kurb. Need, kes siiani on vaktsineerimisest kõrvale hoidnud, ei ole eriti rõõmsad selle telefonikõne üle. Iga kümnes, iga 15. ütleb, et ta võiks olla huvitatud," rääkis Vallikivi.

Ossinovski leiab, et eakaid võiks motiveerida vaktsineerima 250-eurone hambaravitoetus. Tanel Kiik ütleb, et selleks tuleks muuta seadust.

"Printsiibis ma arvan, et see on õige, riskirühmadele vaktsineerituse tõstmiseks, nende enda elu ja tervise kaitseks teatud motivatsioonilahenduste pakkumine," sõnas minister.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt viib terviseminister ettepaneku, mis lubaks tervisekriisis vaktsineerimise eest hüvitist pakkuda, neljapäeval ka valitsusse.