Kiik: kaalume eakatele täiendavate motivaatorite loomist

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et valitsus kaalub täiendavate motiveerimisvõimaluste loomist eeskätt eakatele inimestele. Jevgeni Ossinovski esitatud ettepanekuid kommenteerides väitis ta, et mitmed neist on tegelikult juba rakendatud.

Ehkki Kiik konkreetseid ettepanekuid välja ei toonud, kinnitas ta ERR-ile, et neljapäevasel valitsuse nõupidamisel võetakse arutluse alla, millised on motiveerimisvõimalused vaktsineerimist korraldavatele osapooltele ja vaktsineerimist vajavatele inimestele.

"Iga järgmise elaniku veenmise puhul on vaja veel rohkem rahalist ja ajalist ressurssi," ütles Kiik. "Kindlasti on asjakohane kaaluda ka täiendavat motivatsioonivõimaluste pakkumist inimestele, keda me vaktsineerima ootame. Praegu ei tohiks ühtegi sellist sammu välistada."

"Toetusmeetmete suund on õige," sõnas Kiik ja lisas, et peab õigeks printsiipi luua juurde täiendavaid motivaatoreid eakatele vaktsineerimisega hõlmatuse tõstmiseks.

"See konkreetne ettepanek eeldaks seadusemuudatust, mis võtab aega ja eeldab parlamendi osapoolte head koostööd," analüüsis ta Ossinovski ideed pakkuda pensionäridele täiendavat hambaravihüvitist. "Paratamatult peame arvestama, et mõned ettepanekud võivad ka takerduda, kui valitsev opositsioon neile vastu peaks töötama."

Kiik nõustus, et sarnaselt Leeduga võiks kaaluda ka Eestis pensionäridele ühekordset lisatasu, mis samuti eeldaks seaduse muutmist.

"Ma pean siin oluliseks inimeste võrdset kohtlemist. Kui me räägime eakatest, siis õigus täiendavale hüvitisele peab olema neil, kes juba on end vaktsineerinud – näiteks lähevad nüüd tõhustusdoosiga vaktsineerima – kui ka neil, kes alles esmast süsti tegema lähevad."

Ettepaneku osas suurendada sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonikoosseisu ja luua professionaalne kommunikatsioonikava tõi Kiik välja, et ministeeriumi kommunikatsiooniosakonda juba on tugevdatud ning sellele aitab kaasa riigikantselei.

"Ma olen sellega väga nõus, mida Jevgeni välja tõi, et loomulikult see töökoormus on meeletult kõrge," ütles Kiik.

Kolmandik inimestest, kes pole kasutanud võimalust end vaktsineerida, jagunevad Kiige sõnul omakorda kolmeks. Esimesed neist on haiguse läbi põdenud ja neid oodatakse vaktsineerima hiljem.

Teised on vaktsineerimise osas skeptilised ning vajavad mõtlemisaega. Just neid püüavad nii perearstid kui arstitudengid personaalselt veenda minema vaktsineerima.

"Loomulikult on kahjuks teatud osa inimesi, kes on põhimõttelised vaktsineerimisvastased," lisas Kiik. "Neid on eri uuringute järgi Covid-19 vaktsiini puhul 10–15 protsenti, kes tõesti ei taha vaktsineerimisest midagi kuulda. Nende veenmine on pikaajalisem väljakutse."