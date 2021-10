Venemaa teatas nii koroonasurmade kui ka nakatumise rekordist

Valitsuse ametliku statistika kohaselt nakatus viimase ööpäeva jooksul viirusega 31 299 inimest ja haiguse tagajärjel suri 986 inimest. Kokku on Venemaal COVID-19 tõttu surnud 220 315 inimest, mis on suurim arv Euroopas.

Venemaa eri piirkondadest COVID-19 andmeid koguva veebilehe Gogov teatel on vaid 31 protsenti elanikkonnast täielikult vaktsineeritud.

Rangete piirangute puudumine on lubanud viirusel levida, kuigi osa piirkondi nõuab taas avalikesse kohtadesse sisenemisel QR-koode.

Kreml on uute piirangute kehtestamisel olnud kõhklev, hoolitama sellest, et nimetas riigi kaitsepookimise taset vastuvõetamatult madalaks ning kinnitas ka sel nädalal, et võimud peavad tagama majanduse toimimise.

Tervishoiuminister Mihhail Muraško süüdistas viiruse levikus neljapäeval venelaste käitumist ja kutsus neid üles end vaktsineerima.

"Juhul kui me praegu üldisi piiravaid meetmeid ei kehtesta, on jätkuv oht, et nakkuste arv tõuseb," tsiteeris Muraškot Vene uudisteagentuur TASS. Kuid minister ei täpsustanud võimalikke piiranguid.

Kuigi mitmed Vene vaktsiinid on saadaval juba kuid, on võimudel raskusi vaktsiinide suhtes skeptilise rahva kaitsepookimisega.

Sõltumatute arvamusküsitluste andmeil ei plaani üle poole venelastest end vaktsineerida.

Viirusepuhangu kese on Moskva, kus seni pole piiranguid taaskehtestatud, kuid esmaspäeval tuli teade, et üle kogu linna avatakse tosin testimispunkti, kust elanikud saavad tasuta kiirteste.

Sõltumatud eksperdid süüdistavad võime Venemaa pandeemia tõsiduse alatähtsustamises.

Statistikaamet Rosstat vahendas, et koos kaudselt koroonaviirusega seotud surmadega oli augusti lõpuks viiruse tagajärjel surnud üle 400 000 inimese.