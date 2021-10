Venemaal ületas ööpäevane koroonasurmade arv 1000 piiri

Moskvas registreeriti 6545 uut nakkusjuhtu ja suri 72 koroonahaiget, Peterburis oli neid vastavalt 3088 ja 67. Haigestumiste kasvu täheldati pea kõigis Venemaa piirkondades.

Venemaal on ametlikel andmetel tuvastatud koroonaviirusega nakatumine ühtekokku 7 958 384 inimesel, COVID-19 tagajärjel on ametlikel andmetel surnud 222 315 inimest.

Koroonaga nakatumise ja koroonasurmade arv on viimastel nädalatel järjest kasvanud, eelmine surmade ja nakatumiste rekord registreeriti neljapäeval..

Venemaa statistikaamet Rosstat on aga edastanud, et koos kaudselt koroonaviirusega seotud surmadega oli juba augusti lõpuks viiruse tagajärjel surnud üle 400 000 inimese.

Venemaa eri piirkondadest COVID-19 andmeid koguva veebilehe Gogov teatel on vaid 31 protsenti elanikkonnast täielikult vaktsineeritud.

Rangete piirangute puudumine on lubanud viirusel levida, kuigi osa piirkondi nõuab taas avalikesse kohtadesse sisenemisel ohutust tõendavaid QR-koode.

Kreml on uute piirangute kehtestamisel olnud kõhklev, hoolitama sellest, et nimetas riigi kaitsepookimise taset "vastuvõetamatult" madalaks. Samuti kinnitasid võimud sel nädalal taas, et tuleb tagada "majanduse toimimine".

Kreml on kinnitanud, et riigi tervishoiusüsteem on koroonapatsientide arvu kasvuks valmis ega ole üle koormatud.

Tervishoiuminister Mikhail Muraško süüdistas viiruse levikus neljapäeval venelaste käitumist ja kutsus neid üles end vaktsineerima.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas samuti, et inimestele on antud võimalus "säästa oma elusid ja saada vaktsineeritud".

Sellest hoolimata näitavad küsitlused, et enam kui pool Venemaa elanikest ei kavatse end vaktsineerida lasta.