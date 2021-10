Koalitsioon jõudis peredele elektrihinna kompenseerimises kokkuleppele

Koalitsiooni kokkuleppe järgi on kavas 20 miljoni euro eest kompenseerida omavalitsuste kaudu kuni 72 000 vaese pere elektri ja gaasi hinnatõus. Toetust on plaanis maksta saastekvoodi müügist rohkem laekuva raha arvelt.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles ERR-ile, et kompenseerimine toimub läbi kohalike omavalitsuste ning lõplik toetuste maht sõltub sellest, palju on toetuse taotlejad ja milline on siis elektri hind.

"Seda lõplikku numbrit on täna veel keeruline öelda. aga suurusjärk on kuskil 15 miljonit, võib arvata praegu," lausus Aas.

Aasa sõnul tegeldakse praegu võimalusega, et saaks kompenseerida lisaks elektrile ka kütte- ja gaasihindade tõusu.

Kompenseerimise periood on tagasiulatuvalt septembrist kuni järgmise aasta märtsini.